Scaloni, a horas de anunciar la lista de Argentina para el Mundial: qué duda tiene y por qué excluyó a Dybala

La lista definitiva para el Mundial 2026 está al caer , pero en el medio Lionel Scaloni está terminando de tomar las decisiones más difíciles. A pocos días de entregar la nómina oficial, el DT de la Selección argentina habló en DSports y dejó frases más que interesantes para analizar.

La base de los 26 futbolistas que subirán al avión rumbo a Estados Unidos, precisamente con destino a Kansas, sale prácticamente de memoria. Sin embargo, varios jugadores pelean por quedarse con los últimos lugares y, en paralelo, hay una situación que preocupa y mucho al cuerpo técnico: la cantidad de lesionados. “La idea es no cambiar a nadie de la lista, pero estaremos así hasta el último momento”, avisó el entrenador, dejando claro que todavía no hay tranquilidad total en Ezeiza.

Después, el Gringo dio más detalles sobre esa situación que mantiene en alerta a la Albiceleste. “Todavía tenemos alguna duda, algún problemita con un jugador que tenemos que resolver en estos días. El criterio es el rendimiento de los jugadores e intentar que lleguen de la mejor manera. Lamentablemente, en algunos casos no está siendo así y estamos tomando los recaudos. Creemos que el rendimiento cuenta y estamos esperando a los últimos días esperando la evolución y tener certezas con los chicos que no vienen bien, pero la idea es no cambiarlos en la lista porque sabemos lo que ello conlleva", explicó.

Una de las declaraciones que más repercusión generó estuvo relacionada con Paulo Dybala . El campeón del mundo en Qatar 2022 no integró ni siquiera la prelista de 55 y su ausencia, sobre todo en dicha nómina, llamó poderosamente la atención. Scaloni , lejos de esquivar el tema, fue de frente y argumentó esa decisión con un mensaje claro.

“Está demás decir que es un gran jugador, ha vuelto de una manera excepcional con su equipo, han entrado en Champions con una aparición muy buena de él. Pero esto es como siempre, que aparecen jugadores jóvenes que van aportando, hay chicos que en esa posición se han consolidado, merecen una oportunidad y hemos tomado la decisión de poner a otros chicos. Es indudable la calidad que él tiene, lo queremos, es un chico espectacular, pero nosotros miramos el presente y lo que nos pueden dar en el futuro otros. Hay otros campeones del mundo que se quedaron afuera. pero esto va día a día y hemos tomado esa decisión", soltó el DT.

Qué dijo el Gringo sobre su futuro en la Selección

Además, el técnico de 48 años también dejó abierta la incógnita sobre su continuidad después de la Copa del Mundo. Cuando le preguntaron por su futuro y su vínculo con Claudio Tapia, eligió poner la pelota contra el piso. “Ahora tenemos un Mundial y eso es más importante que ver si un DT sigue o no. Cuando termine charlaremos”, respondió sin vueltas.

Ya sobre el cierre, Scaloni buscó llevar tranquilidad y le habló directamente al pueblo argentino: "Estos chicos dejaron siempre el máximo. Vamos a ir a esta Copa del Mundo de la misma manera, dejando la vida y respetando nuestra cultura y nuestra camiseta”.