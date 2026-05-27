A días del Mundial, la FIFA enfrenta una investigación por la venta de entradas en Estados Unidos

La FIFA quedó bajo investigación este miércoles luego de que las Fiscalías estatales de Nueva York y Nueva Jersey anunciaran la apertura de un expediente vinculado con las prácticas de venta de entradas para los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en el estadio MetLife, incluida la final del torneo.

Las autoridades informaron que solicitaron documentación oficial al organismo rector del fútbol mundial tras la aparición de denuncias de fanáticos que aseguraron haber sido “engañados” respecto a la ubicación de los asientos adquiridos y a posibles maniobras que habrían contribuido a elevar el precio de los boletos.

El foco de la investigación está puesto sobre ocho encuentros programados en el estadio ubicado en Nueva Jersey, una de las sedes principales de la Copa del Mundo organizada conjuntamente por Estados Unidos , México y Canadá.

Según detallaron las Fiscalías en un comunicado conjunto, algunos compradores denunciaron que la FIFA modificó las categorías de las gradas una vez iniciada la venta de entradas , creando nuevas zonas consideradas más “deseables” y con precios más elevados.

De acuerdo con la presentación oficial, varios aficionados que habían adquirido tickets antes de esos cambios fueron reubicados en sectores menos favorables, incluyendo asientos alejados del campo de juego o detrás de los arcos.

“Los reportes indican que los fans que compraron entradas antes de que se presentaran estas nuevas zonas fueron excluidos de esos asientos y en su lugar se les asignaron asientos menos deseables”, indicaron las autoridades.

Además, otros consumidores aseguraron no haber recibido entradas correspondientes a la categoría que habían pagado originalmente.

sedes del mundial 2026 La FIFA quedó bajo la lupa por la venta de tickets del Mundial 2026.

También investigan el sistema de precios

Otro de los puntos bajo análisis es el mecanismo de “precio variable” utilizado para comercializar los boletos. Según las Fiscalías, la FIFA lanzó distintas tandas de entradas a lo largo de varios meses ajustando los valores de acuerdo con la demanda.

“La investigación examinará si el calendario de lanzamiento de boletos de la FIFA, sus declaraciones públicas y otras conductas impactaron a los precios, y cómo”, señalaron en el comunicado.

El portal especializado SeatPick.com estima que el precio promedio de las entradas para los ocho partidos que se jugarán en el MetLife ronda actualmente los 2.790 dólares, una cifra considerablemente superior a la registrada en anteriores ediciones de la Copa del Mundo.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y la fiscal de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, remarcaron su compromiso con la protección de consumidores y visitantes del torneo y cuestionaron posibles situaciones de “manipulación” y “explotación” relacionadas con la venta de boletos.