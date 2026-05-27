Qué pasará con los partidos del Mundial 2026 en las escuelas: la decisión de la DGE

La Dirección General de Escuelas (DGE) tomó la determinación de que los alumnos de los establecimientos educativos de la provincia puedan seguir los partidos que dispute la Selección de Fútbol de Argentina en el Mundial 2026 y que coincidan con horario de cursado.

A través de un proyecto pedagógico interdisciplinario denominado “ Mendoza Vive el Mundial 2026 ”, el Gobierno escolar propuso aprovechar el contexto del Mundial de Fútbol 2026 como una experiencia educativa integral que articula deporte, cultura, tecnología y aprendizaje escolar.

De esta manera, los alumnos podrán ver en las aulas los partidos de la Selección que se disputen en horario de clases. Esto alcanza al segundo encuentro que disputará el equipo de Lionel Scaloni en la fase de grupos. El enfrentamiento contra Austria será el lunes 22 de junio a las 14 horas de Argentina .

Los otros dos partidos de la primera ronda serán en horario nocturno. El martes 16 de junio a las 22 contra Argelia y el sábado 27 de junio a las 23 contra Jordania.

En tanto, el partido de dieciseisavos de final podría ser el jueves 2 de julio a las 16 o el viernes 3 de julio a las 19, dependiendo si la Selección Argentina sale segunda o primera en el grupo J, respectivamente. Ya las instancias posteriores de la competición coincidirían con el receso invernal que comienza el 6 de julio.

La propuesta pedagógica mundialista

La propuesta se basa en el aprendizaje contextualizado, utilizando el Mundial como un fenómeno global que permite trabajar contenidos de distintas áreas: historia, geografía, matemática, lengua, idiomas, ciencias naturales y educación física. Además, promueve competencias como el pensamiento crítico, la colaboración, la inclusión y la convivencia.

PORTADA Lionel Messi Gianni Infantino Mundial 2022 @gianni_infantino

Los docentes podrán diseñar proyectos que relacionen el deporte con la historia de los países participantes, los principios matemáticos en la estadística de resultados, y el análisis del lenguaje en la narración de eventos deportivos.

Desde el Gobierno escolar sostienen que el aprendizaje es más profundo cuando se vincula con la realidad inmediata y el interés genuino del estudiante. El Mundial 2026, al ser el primero con 48 selecciones y una sede triple (EE. UU., México y Canadá), ofrece un escenario inigualable para trabajar la complejidad y la globalización. No enseñamos datos aislados, analizamos un fenómeno global.

Los áreas de aprendizaje

El proyecto permite que diferentes áreas del conocimiento converjan en nodos problemáticos reales:

Ciencias Sociales y Geografía: El análisis de la diversidad cultural de los 48 países, la geopolítica de una sede compartida y el estudio de las corrientes migratorias en América del Norte.

Matemáticas y Estadística: El uso de probabilidades, el análisis de datos masivos en el rendimiento deportivo y la gestión de presupuestos económicos a gran escala.

Lengua y Comunicación: El desarrollo de competencias multilingües (predominio del inglés y español en las sedes) y el análisis crítico del discurso mediático y publicitario.

Ciencias Naturales y Sostenibilidad: El desafío ambiental de un torneo que requiere traslados continentales constantes, permitiendo debatir sobre la huella de carbono y el desarrollo de infraestructuras sostenibles.

Dado que el Mundial 2026 será el más tecnológico de la historia, es el marco ideal para introducir conceptos de Inteligencia Artificial aplicada al deporte, análisis de video (VAR) y el uso de herramientas digitales para la investigación y presentación de resultados por parte de los estudiantes.