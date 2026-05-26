Los usuarios de Flow podrán ver los 104 partidos del Mundial 2026: en qué canales estarán los encuentros

A dos semanas del comienzo del Mundial 2026, los clientes de Flow festejan, pues podrán ver el torneo en su totalidad sin tener que pagar otro servicio.

Faltan apenas 16 días para el comienzo del Mundial 2026. El 11 de junio, México y Sudáfrica darán inicio al certamen. A poco más de dos semanas para la fecha tan esperada, había bastante incertidumbre respecto de cómo ver los partidos, ya que a diferencia de ediciones anteriores, no iba a ser cubierto en su totalidad por el cable básico.

Es que si bien varios canales de la grilla trasmitirán cierta cantidad de encuentros (incluidos los de la Selección argentina), solamente DirecTV y la plataforma de streaming Paramount+ tenían los derechos de los 104 cotejos (los 72 de la fase de grupos y los 32 de los playoffs), lo que dejaba a la mayoría de los televidentes afuera y muchos ya estaban considerando contratar los mencionados servicios.

sorteo fifa Los usuarios de Flow no tendrán contratar un servicio extra para ver el Mundial completo. FIFA Pues bien, en las últimas horas los usuarios de Flow recibieron una gran noticia, ya que el sistema incluirá en el listado de señales a DSports, lo que le permitirá a los clientes ver la Copa del Mundo en su totalidad si así lo desean sin necesidad de cambiar su servicio de cable o abonar uno extra durante junio y julio.

Las nuevas señales irán por los canales 109 y 110. Una medida celebrada por una gran cantidad de fanáticos, ya que abarcará a una proporción mucho mayor de espectadores que antes. Además, para los partidos de la Scaloneta y otros duelos se podrá optar por las transmisiones de TyC Sports, Telefe y la Televisión Pública.