Tribuna Segura en el Mundial 2026: prohibirán el ingreso a los estadios de los deudores alimentarios

Los deudores alimentarios registrados por el Gobierno porteño no podrán ingresar a los partidos del Mundial 2026 . La base de datos fue remitida al Gobierno americano para aplicar controles durante la Copa del Mundo, que comenzará el 11 de junio.

La medida busca reforzar el derecho de admisión en estadios y espectáculos deportivos internacionales. Según la información difundida, el Registro Público de Alimentantes Morosos, utilizado en la Ciudad de Buenos Aires, fue incorporado al programa nacional Tribuna Segura.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo: “Si no cumplen con sus hijos, tampoco entran a la cancha”. Además, afirmó que la Ciudad de Buenos Aires ya aplica desde hace un año la prohibición de ingreso a estadios y espectáculos masivos para quienes figuran como deudores alimentarios.

El listado fue puesto a disposición de Estados Unidos para impedir el acceso a los estadios del Mundial a personas incluidas como deudores alimentarios y también a quienes tengan restricciones vigentes para ingresar a espectáculos masivos y deportivos.

La Copa del Mundo de 2026 comenzará el 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El cruce internacional de información permitirá que las autoridades correspondientes bloqueen el ingreso mediante la aplicación del derecho de admisión.

La Ciudad de Buenos Aires y el sistema de control

La Ciudad de Buenos Aires fue presentada como pionera en el control de deudores alimentarios morosos en partidos de fútbol y otros eventos masivos. El RPAM cuenta con más de 13 mil inscriptos y fue incorporado al programa Tribuna Segura tras un acuerdo con el Ministerio de Seguridad de la Nación. La base porteña es administrada por la Subsecretaría de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia. Además, se nutre de convenios de intercambio de información con 13 provincias argentinas.

Los controles en la Ciudad se realizan desde marzo de 2025 en estadios de fútbol y espectáculos musicales. En esos operativos se escanea el documento de los asistentes y se prohíbe el ingreso a quienes figuran en el registro. Hasta el momento se realizaron 187 operativos, con 162 deudores detectados. En lo que va de 2026, la tendencia se aceleró: hubo 91 controles y se impidió el acceso a 87 infractores.