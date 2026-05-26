Escándalo en Colombia: Sebastián Villa rompió el silencio tras quedar afuera del Mundial 2026

La exclusión de Sebastián Villa de la lista definitiva de la Selección Colombia para el Mundial 2026 explotó como una bomba en el fútbol cafetero. Y apenas horas después de conocerse la decisión, el actual delantero de Independiente Rivadavia rompió el silencio con un mensaje en las redes sociales.

Villa, que había sido incluido en la prelista de 55 futbolistas de Néstor Lorenzo, finalmente quedó afuera de la nómina definitiva de 26 jugadores y en Colombia aseguran que la decisión no fue solamente futbolística.

Según distintos medios colombianos, desde la propia Federación habrían bajado la línea para impedir su convocatoria por el fuerte rechazo que todavía genera su figura tras sus problemas judiciales en Argentina.

Tras conocerse la noticia, Villa publicó un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales y explotó en medios deportivos colombianos.

La situación generó todavía más ruido porque el delantero venía mostrando un gran nivel en el fútbol argentino y muchos lo daban como una de las posibles sorpresas de Lorenzo para el Mundial.

Incluso semanas atrás, el propio entrenador colombiano había defendido públicamente su inclusión en la prelista y llegó a revelar una charla privada con el futbolista.

“No se puede juzgar a alguien eternamente”, había declarado Lorenzo, en una frase que abrió un enorme debate en Colombia.

“Te amor señor Jesús por darme la bendición más grande que le puedes dar a una persona: ser papá. Yo ya soy un ganador de la vida“. Luego, el extremo confirmó que estaba en Colombia listo para unirse a la ‘Tricolor’ despidiéndose de un amigo con estas palabras: “Gracias por todo mi parcero, nos vemos a la vuelta”.

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Del sueño mundialista al portazo final

Lo más llamativo del caso es que Villa parecía haber recuperado terreno futbolístico. Sus actuaciones en el campeonato argentino y en la Copa Libertadores con Independiente Rivadavia habían vuelto a ponerlo en el radar de la Selección. Incluso fue una de las figuras recientes del equipo mendocino en el plano internacional.

Sin embargo, el peso de su pasado terminó inclinando la balanza.

En Colombia el tema explotó entre periodistas, hinchas y dirigentes. Algunos sostienen que Lorenzo quería llevarlo sí o sí al Mundial, mientras otros consideran que la Federación priorizó la imagen institucional del seleccionado por encima de cualquier rendimiento deportivo.

Lo cierto es que Villa pasó en cuestión de días de ilusionarse con disputar su primera Copa del Mundo a quedar afuera de la lista más importante de su carrera.

Y el escándalo, lejos de apagarse, recién empieza.