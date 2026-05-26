Desafío Ruta 40: todos los tiempos y ganadores de la segunda etapa en San Rafael

Kevin Benavides y Luciano Benavides, figuras del rally argentino, continúan demostrando su destreza en el exigente Desafío Ruta 40, una de las competencias más importantes del calendario mundial de rally raid, que atraviesa caminos de San Juan y Mendoza.

Luego de haber ganado el prólogo del domingo en San Juan, Luciano Benavides afrontó una durísima primera etapa que tuvo 340 kilómetros de especial y donde terminó dentro del Top 5. El piloto de KTM, actual campeón del Dakar y líder del Mundial, mantuvo un ritmo sólido para seguir prendido en la pelea por la clasificación general.

La etapa quedó en manos del australiano Daniel Sanders, aunque Luciano Benavidez volvió a demostrar su regularidad en una competencia que combina navegación, velocidad y terrenos muy variados. El argentino continúa siendo uno de los grandes candidatos a pelear hasta el final.

Por su parte, Kevin Benavides vive una edición muy especial del Desafío Ruta 40. El bicampeón del Dakar hizo su debut oficial en la categoría Ultimate a bordo de una Toyota Hilux GR del equipo Overdrive Racing, acompañado por Lisandro Sisterna en la navegación.

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El paso de Kevin de las motos a los autos es uno de los grandes atractivos de la competencia y marca el inicio de una nueva etapa en su carrera deportiva. El salteño ya había anunciado semanas atrás que este desafío sería clave en su adaptación dentro de la máxima categoría de autos del rally raid.

El Desafío Ruta 40 continúa recorriendo escenarios emblemáticos del oeste argentino y reúne a varias de las principales figuras del rally mundial. La competencia seguirá con etapas de alta exigencia rumbo a San Rafael y Mendoza, donde los Benavides buscarán seguir siendo protagonistas ante el público argentino.



En la clasificación general de Ultimate, Kevin marcha décimo, a 12 minutos del portugués Joao Ferreira, quien lidera la divisional. Además, en Challenger, y a la espera de la confirmación oficial, Augusto Sanz —navegante de Puck Klaassen— habría terminado tercero, mientras que Nazareno López quedó cuarto.

La tercera etapa del Desafío Ruta 40 se disputará este miércoles y tendrá un recorrido de 409 kilómetros de especial y 166 de enlace.



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