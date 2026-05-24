Comenzó el Desafío Ruta 40: Sébastien Loeb, Al-Attiyah y Sainz, las estrellas que estarán en Mendoza

El mundo del rally raid ya puso los ojos sobre Cuyo. El Desafío Ruta 40 tiene una edición histórica, con la presencia de algunas de las mayores leyendas del automovilismo mundial, entre ellas Sébastien Loeb , Nasser Al-Attiyah y Carlos Sainz.

La competencia se disputará del 24 al 29 de mayo entre San Juan y San Rafael, en Mendoza, y formará parte de la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC).

La edición 2026 promete ser una de las más impactantes de los últimos años. Según los organizadores, hay 147 pilotos inscriptos entre motos, quads, UTV y autos. Además, se espera una grilla de altísimo nivel internacional.

Entre los grandes atractivos aparece Loeb, nueve veces campeón del mundo de rally, que llega como líder del campeonato FIA tras su victoria en Portugal. El francés comparte equipo en Dacia con Al-Attiyah, ganador del Dakar y uno de los máximos especialistas del rally raid.

También está Carlos Sainz, múltiple campeón del Dakar, quien correrá con Ford en una de las grandes novedades de esta edición. A ellos se suman otros nombres de peso como Stéphane Peterhansel, Nani Roma, Lucas Moraes y Yazeed Al-Rajhi.

La presencia argentina también tiene enorme protagonismo con los hermanos Luciano Benavides y Kevin Benavides, dos de las grandes figuras nacionales del Dakar y del campeonato mundial. Luciano, incluso, llegará como líder del certamen de motos y será uno de los máximos candidatos en su tierra.

El recorrido incluye etapas exigentes entre dunas, montaña, salares y caminos extremos, con el regreso de sectores icónicos como El Nihuil, en San Rafael. La organización considera que será “la mejor edición de los últimos diez años”, tanto por el nivel de pilotos como por la magnitud del evento.

Las Zonas de Espectadores habilitadas podrán descargarse aquí: https://desafioruta40.ar/zona-espectadores/

recorrido ruta 40

Luciano Benavides ganó el prólogo del Desafío Ruta 40

Este domingo el Desafío Ruta 40 puso primera. Con un prólogo de 9 kilómetros disputado en Albardón, dio inicio la competencia válida por la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC). En motos, el argentino Luciano Benavides marcó el mejor tiempo de la jornada y se transformó en uno de los grandes protagonistas del inicio del certamen.

Benavides, actual campeón del Dakar y líder del campeonato mundial, tuvo un sólido arranque frente al público sanjuanino. “Son muchas emociones juntas: el hecho de haber comenzado esta carrera como actual campeón del Dakar, como líder del campeonato, renovando mi contrato con KTM, de local, en Argentina, y hoy he ganado el Prólogo así que como que han sido un montón de cosas que me emocionan y con el público de hoy, ha sido increíble”, expresó el piloto salteño luego de despuntar en el inicio de la competición.

En quads, el mejor registro quedó en manos de Tobías Carrizo, otro de los argentinos que tuvo un destacado comienzo en la competencia.

Cómo sigue la competencia este 25 de mayo

Este lunes 25 de mayo tendrá lugar en San Juan la Etapa 1.

La jornada tendrá 340 kilómetros de especial y 171 kilómetros de enlace, en un recorrido que combinará velocidad, navegación y distintos tipos de superficie.

Según detalló la organización, los pilotos atravesarán cañadones, salares veloces, ríos secos y sectores con múltiples huellas paralelas que podrían generar dificultades en la orientación. También habrá tramos lentos y técnicos donde la concentración será determinante desde el comienzo de la competencia.

El martes 26 de mayo llega la acción a Mendoza

El ingreso a territorio mendocino se producirá este martes durante la Etapa 2, en un recorrido rumbo a San Rafael que combinará dunas, salares, senderos veloces y extensos sectores de navegación.

Sin embargo, uno de los momentos más esperados del rally llegará el miércoles, durante la Etapa 3, considerada por muchos pilotos como la jornada más emblemática de toda la edición 2026. Allí reaparecerán las históricas Dunas de El Nihuil, uno de los escenarios más tradicionales del rally raid en Argentina y un sector que no integraba el recorrido oficial desde hacía nueve años.

En esa etapa, los competidores deberán atravesar enormes médanos del sur mendocino y encontrar constantemente la mejor línea de navegación para evitar quedar atrapados en la arena o perder tiempo en sectores de difícil lectura. La complejidad del terreno y las características del desierto mendocino convertirán a la jornada en un punto clave para la clasificación general.

Además, la Etapa 3 tendrá 409 kilómetros de especial cronometrada, transformándose en el tramo más largo de toda la edición 2026 del Desafío Ruta 40.

Tras el paso por Mendoza, ya en el marco de la cuarta etapa, la competencia retomará rumbo hacia San Juan atravesando caminos de montaña, altura y sectores técnicos sobre la Cordillera de Los Andes.