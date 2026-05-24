¡Impacto Mundial! Messi pidió el cambio en Inter Miami por una molestia y se fue directo al vestuario
A 23 días del debut de la Selección en la Copa del Mundo, Lionel Messi salió lesionado en el duelo ante Philadelphia y encendió todas las alarmas.
La alarma se encendió de golpe y en el peor momento posible para la Selección Argentina. Lionel Messi pidió el cambio durante el partido de Inter Miami ante Philadelphia Union por una molestia muscular y se retiró directamente al vestuario, a pocos días del inicio del Mundial.
El episodio ocurrió este sábado por la noche en el NU Stadium, en lo que fue su última presentación con las Garzas antes del Mundial 2026. Bajo una lluvia intensa y en medio de un partidazo que terminó 6-4 a favor del conjunto de Florida, el 10 sintió un fuerte dolor en el isquiotibial y rápidamente levantó la mano para pedir el cambio.
Alarma en la Selección: Messi salió lesionado a 19 días del Mundial
La situación se dio a los 73 minutos del complemento. Messi frenó una corrida, miró hacia el banco y le hizo señas al entrenador Guillermo Hoyos para abandonar la cancha. Sin demasiadas vueltas, el rosarino dejó el campo de juego y encaró directamente hacia la zona de vestuarios, un gesto ue generó un grado mucho más alto de preocupación.
Por ahora, el club estadounidense no dio precisiones oficiales sobre el estado físico del capitán de la Selección. En Miami esperan por estudios médicos en las próximas horas para determinar si existe una lesión concreta o si solamente se trató de una sobrecarga. Y claro, Lionel Scaloni y compañía están más pendientes que nunca a la espera del parte oficial. A cruzas los dedos...