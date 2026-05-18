La fuerte decisión del Inter Miami con la barra tras el cantito de "jugadores" que sorprendió a Messi

La dirigencia de Inter Miami se reunirá con integrantes de "La Familia" después de la protesta en el estadio y el inesperado cruce con Lionel Messi.

Lionel Messi tuvo que intervenir para calmar a los hinchas de Inter Miami en medio de un clima caliente ¡cuando su equipo ganaba 2-0!.

El triunfo 2-0 del Inter Miami frente a Portland Timbers terminó envuelto en polémica por el fuerte reclamo de “La Familia”, la agrupación que reúne a distintas facciones de la barrabrava del club. Durante gran parte del partido no hubo bombos, banderas ni canciones y el silencio recién se rompió a los 85 minutos con un canto dirigido a los futbolistas.

"Jugadores, respeten a su hinchada, saluden a su gente, que no les pide nada", corearon al unísono las agrupaciones Vice City 1896, The Siege, Southern Legion, IMS.MMXX y Nación Rosa y Negro. La reacción de Lionel Messi no pasó desapercibida: levantó la mano haciendo un gesto de negación y luego realizó su clásico movimiento del "montoncito" con los dedos, no entendiendo el reclamo mientras su equipo ganaba con claridad en la cancha.

La reacción de Lionel Messi ante el reclamo de los hinchas de Inter Miami PORTADA El enojo de Messi con los hinchas de Inter Miami PORTADA El enojo de Messi con los hinchas de Inter Miami. @MLS

Tras lo ocurrido, según confió el periodista José Armando, la dirigencia del Inter Miami buscará desactivar el conflicto y mantendrá reuniones con integrantes de "La Familia" para intentar encontrar una solución. En el club entienden que el último escenario que necesitan es una tribuna dividida en pleno crecimiento institucional y deportivo.

La explicación de La Familia por el canto contra los jugadores Embed La Familia protesta en el partido de hoy porque no se sienten escuchados.



Quieren sentirse valorados por los jugadores en el triunfo y en la derrota.



Su petición al equipo pic.twitter.com/6xoJ1nzIxC — José Armando (@Jarm21) May 17, 2026 El malestar de la barra venía desde hace semanas y explotó después de la derrota en el clásico ante Orlando City. Los hinchas reclamaron una mayor cercanía de los jugadores y apuntaron especialmente a la falta de saludos al final de los partidos. “Estamos haciendo un poco de huelga. Porque nos gustaría que después del partido, no importa si gana, pierde o empata el equipo, vengan a saludarnos”, explicó uno de los referentes del grupo en un video difundido en redes sociales.