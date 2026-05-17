Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami venció 2-0 a Portland y sumó su primer triunfo en el Nu Stadium

En su decimocuarto partido de la MLS 2026, el Inter Miami , que venía de ganar 5-3 la fecha pasada con una actuación estelar de Lionel Messi , volvió a tener una gran función de su estrella y capitán para vencer 2-0 a Portland Timbers como local, con lo que consiguió su primer triunfo en el Nu Stadium.

Todo se resolvió en los 45 minutos iniciales. La Pulga, con una espectacular maniobra, abrió el marcador a los 31'. Y cuando faltaba poco para ir al descanso, asistió de manera magistral a Germán Berterame para que sentenciara el resultado final.

En el penúltimo partido antes de sumarse a la concentración de Argentina de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Leo alcanzó las 105 contribuciones de gol en su carrera en la Major League Soccer . Fue una victoria muy esperada para las Garzas, que habían sumado tres empates y una derrota en sus primeros cuatro encuentros en el Nu Stadium.

El gol de Messi para el 1-0 de Inter Miami

Si el resultado no fue más abultado fue mérito del arquero canadiense James Pantemis, que realizó al menos cuatro atajadas de mérito, entre ellas una gran intervención en el añadido ante una falta directa lanzada por Messi . El 10 rozó el primer gol tras apenas 180 segundos, cuando remató un centro con el exterior de la derecha del uruguayo Luis Suárez, pero Pantemis le negó la diana.

Hubo que esperar hasta la media hora cuando, después de otras dos grandes paradas ante Suárez y Ian Fray, el Inter Miami rompió la igualdad. Lo hizo el astro rosarino tras una gran asistencia de tacón dentro del área del venezolano Telasco Segovia para el 1-0.

El gol de Berterame con asistencia de Messi para el 2-0 de Inter Miami

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLSes/status/2056147307368706520?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Leo Messi esquiva todas las marcas en la cancha para hacer esta asistencia!



GOOOOL de Berterame a favor de @InterMiamiCF. pic.twitter.com/Vlb4rWwNRE — MLS Español (@MLSes) May 17, 2026

Fue un golpe psicológico para los Timbers, que 10 minutos después recibieron el 2-0, obra del argentino con nacionalidad mexicana Germán Berterame tras un espectacular slalom de Messi, que le dio la asistencia.

El Inter Miami tendrá ahora una semana de descanso antes de enfrentarse el domingo al Philadelphia Union, hundido en la Conferencia Este. Será el último partido del equipo rosa antes del parón de la MLS por el Mundial 2026.

Fuente: EFE

El minuto a minuto de Inter Miami - Portland Timbers