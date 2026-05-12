¿Todo mal? La incómoda reacción de Mascherano cuando le preguntaron por Messi tras su renuncia al Inter Miami

Javier Mascherano reapareció en un evento realizado en México y dejó una respuesta que rápidamente generó repercusión. A pocas semanas de su salida de Inter Miami , el exentrenador fue consultado por Lionel Messi y respondió con un tono que no pasó desapercibido.

La escena ocurrió durante un encuentro organizado para seguir el clásico entre Barcelona y Real Madrid . Allí, periodistas locales aprovecharon la presencia de Mascherano para preguntarle por el capitán argentino y la relación entre ambos después de su salida del club estadounidense.

“Bien, bien, siempre se ve bien”, respondió el exmediocampista de manera breve. Demasiado breve. Sin intención de extenderse, inmediatamente agregó un “¿listo?”, dejando en evidencia cierta incomodidad frente a la consulta y dando por terminado el tema.

La renuncia de Mascherano a Inter Miami se produjo a mediados de abril y oficialmente fue atribuida a “razones personales”. Sin embargo, con el correr de los días comenzaron a surgir distintas versiones sobre un clima interno complejo dentro del plantel .

Un informe publicado por The Athletic, en una nota firmada por el periodista Tom Bogert, se mencionó que el detonante habría sido una discusión ocurrida en el vestuario tras un empate del equipo en la MLS. Según ese reporte, la tensión ya venía acumulándose desde la eliminación en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup frente a Nashville SC.

El artículo en cuestión describe la relación entre Mascherano y Messi como intensa, aunque habitual para dos figuras con tantos años compartidos en la élite. “A menudo discutían o tenían acaloradas discusiones, pero algunas fuentes insisten en que es un comportamiento normal entre dos atletas de talla mundial”, señaló el medio estadounidense.

El vínculo con Lionel Messi

La relación entre Mascherano y Messi se construyó durante años tanto en la Selección argentina como en Barcelona. Esa confianza fue, justamente, uno de los aspectos que le permitió al exentrenador tener un trato directo con el capitán argentino.

Dentro del entorno futbolístico, las diferencias o discusiones entre ambos no eran interpretadas necesariamente como un conflicto fuera de lo normal, sino como parte de una convivencia marcada por la exigencia y la competitividad.

De todos modos, las versiones alrededor de la salida de Mascherano potenciaron la atención sobre cualquier declaración vinculada a Messi.

javier mascherano lionel messi.jpg Javier Mascherano volvió a hablar públicamente luego de su salida de Inter Miami y una pregunta sobre Lionel Messi se llevó toda la atención. EFE

Qué dijo Mascherano sobre la Selección argentina

Además de las consultas sobre Inter Miami, Mascherano también se refirió al presente de la Selección argentina y las expectativas para el próximo Mundial. “Ojalá pueda repetir el campeonato, es lo que todos los argentinos deseamos. Argentina tiene un equipo que está en muy buena forma y eso genera grandes expectativas”, expresó.

El exfutbolista también habló sobre su futuro profesional y no descartó la posibilidad de trabajar en el fútbol mexicano. “Si se presenta la oportunidad, ¿por qué no?”, señaló al ser consultado sobre la Liga MX.

Mascherano destacó además el crecimiento de la competencia y la presencia de entrenadores argentinos en distintos clubes del país, un factor que -según explicó- lo lleva a seguir de cerca la evolución del torneo mexicano.