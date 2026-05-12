El gigante inglés que piensa en el Dibu Martínez para reemplazar a una figura top de la Premier

Emiliano Martínez volvió a quedar vinculado a un posible movimiento del próximo mercado de pases europeo. Aunque todavía no hubo avances formales, en Inglaterra comenzaron a crecer las versiones alrededor del futuro del arquero argentino y de una posible transferencia dentro de la Premier League .

El escenario empezó a tomar forma a partir de la incertidumbre que rodea a uno de los arqueros más importantes del fútbol inglés. La chance de una salida en un club acostumbrado a pelear títulos obligó a la dirigencia a empezar a revisar alternativas para un puesto clave.

En ese contexto apareció el nombre del Dibu. Su experiencia en Inglaterra, el recorrido que construyó en los últimos años y su actualidad tanto en el club como en la Selección argentina hicieron que vuelva a posicionarse entre los arqueros más observados del mercado europeo.

Según trascendió en medios ingleses, Liverpool analiza posibles variantes frente a una eventual salida de Alisson Becker , una de las piezas más importantes del equipo durante las últimas temporadas, por lo que el nombre del argentino aparece como una opción firme.

El brasileño despertó interés en varios equipos europeos y uno de los clubes que sigue atentamente su situación es la Juventus . Aunque todavía no hay definiciones, en Liverpool ya comenzaron a proyectar escenarios para evitar quedarse sin un reemplazante de jerarquía.

alisson becker La salida de Alisson Becker le abriría una puerta al Dibu Martínez en Liverpool. Instagram @alissonbecker

Dentro de esa búsqueda, el perfil del Dibu aparece como una opción atractiva por varios motivos. Además de conocer el ritmo y las exigencias de la Premier League, el arquero argentino demostró personalidad en partidos de máxima presión y experiencia en competencias internacionales.

El crecimiento del Dibu en Aston Villa

Desde su llegada al Aston Villa, Martínez logró consolidarse como uno de los referentes del plantel. Con el paso de las temporadas dejó de ser una apuesta para transformarse en uno de los futbolistas más importantes del equipo.

Su rendimiento sostenido en Inglaterra se potenció todavía más después de la conquista del Mundial 2022, torneo en el que fue decisivo para la consagración de Argentina. Desde entonces, su nombre empezó a sonar regularmente en distintos clubes importantes de Europa.

Dibu Martinez Jugó su primer partido en la selección el 3 de junio de 2021 frente a Chile por las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, terminando en un empate 1-1. Emiliano Martínez, clave para la consagración de la Selección argentina en Qatar.

En paralelo, Aston Villa también sigue atento a cómo puede evolucionar el mercado. En Inglaterra incluso aparecieron versiones que vinculan a James Trafford, relacionado con Manchester City, como una posible alternativa si Martínez deja el club.

Un mercado que recién empieza a moverse

Por el momento no existen negociaciones oficiales ni ofertas concretas, pero el interés ya empezó a instalarse en Inglaterra y podría crecer a medida que avance el mercado europeo.

La situación de Alisson será uno de los factores que marcará los próximos pasos de Liverpool. Si finalmente el brasileño recibe una propuesta importante y decide salir, el nombre de Emiliano Martínez podría pasar rápidamente de la etapa de seguimiento a una negociación mucho más concreta.