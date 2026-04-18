Polémica versión en Estados Unidos sobre la renuncia de Mascherano a Inter Miami: ¿discusiones acaloradas con Messi?

La salida de Javier Mascherano como entrenador de Inter Miami sigue generando repercusiones y nuevas lecturas en Estados Unidos. A pesar de que el club continúa con su calendario en la MLS, el impacto de la decisión tomada por el argentino todavía no se diluye, especialmente por el contexto en el que se produjo.

El exmediocampista comunicó su renuncia por "motivos personales", una explicación breve que no alcanzó para cerrar el tema. La similitud con la salida de Gerardo Martino, quien utilizó el mismo argumento tiempo atrás, alimentó aún más las dudas sobre lo ocurrido puertas adentro.

La cercanía de Mascherano con Lionel Messi y otras figuras de peso dentro del plantel, como Luis Suárez, había sido determinante para su llegada. Por eso, su salida anticipada -cuando el equipo recién comienza la temporada- abrió interrogantes sobre el verdadero trasfondo.

El presente deportivo tampoco ayuda a calmar las aguas. Inter Miami acumula dos empates consecutivos como local y todavía no pudo festejar en su nuevo estadio. A esto se suma la eliminación temprana en la Concachampions , un torneo que desde la dirigencia consideraban prioritario.

De acuerdo con información publicada por The Athletic, la decisión de Mascherano se habría terminado de definir en el vestuario , tras el empate ante New York Red Bulls. Ese episodio habría sido el punto de quiebre de un clima que ya mostraba señales de desgaste.

El Inter Miami de Mascherano viene de una seguidilla de malos resultados. Foto: EFE Siguen surgiendo versiones sobre la renuncia de Javier Mascherano al Inter Miami. EFE

En este escenario, el equipo deberá enfocarse rápidamente en lo futbolístico. Este sábado visita a Colorado Rapids en Denver, con Guillermo Hoyos al frente de manera interina, en busca de un triunfo que permita cambiar la inercia.

La figura de Lionel Messi en el centro de la escena

Uno de los aspectos que más atención genera en la cobertura mediática es la relación entre el entrenador saliente y Lionel Messi. Según la prensa estadounidense, la exigencia competitiva del capitán argentino influye de manera directa en la dinámica interna del plantel.

"No es fácil manejar a Messi, que se mantiene extremadamente competitivo", señalaron desde el entorno periodístico cercano al club. En ese sentido, remarcan que esa mentalidad eleva el nivel, pero también incrementa la tensión en determinados momentos.

Incluso, el informe menciona que "la dinámica entre Messi y Mascherano los tenía manteniendo discusiones acaloradas", aunque en el mismo análisis se plantea que este tipo de intercambios no resulta extraño entre protagonistas de esa jerarquía.

javier mascherano lionel messi.jpg Algunas versiones apuntan a la relación entre Mascherano y Messi. EFE

Interpretaciones y versiones sin confirmación oficial

Lejos de presentar un conflicto abierto, la misma versión aclara que "solían tener discusiones acaloradas, pero insisten en que es un comportamiento normal entre dos atletas de talla mundial". Además, subraya que existía respeto mutuo y confianza suficiente como para sostener ese tipo de diálogos.

En paralelo, desde Argentina surgieron otras hipótesis. El periodista Juan Carlos “Toti” Pasman deslizó que habría existido un deterioro en la relación con la dirigencia, además de diferencias vinculadas al armado del plantel y posibles tensiones con Luis Suárez.

Por ahora, ninguna de estas versiones fue confirmada oficialmente. Mientras tanto, Inter Miami intenta recomponerse en lo inmediato, con la obligación de mejorar su rendimiento y sostener su protagonismo en la liga.