Revelan los 3 fuertes motivos por los que Mascherano renunció como DT del Inter Miami de Messi

La sorpresiva renuncia de Javier Mascherano como DT del Inter Miami sacudió el clima en el entorno del club y encendió el debate entre hinchas y analistas. Aunque el exmediocampista explicó su salida por razones personales, el escenario parece estar lejos de ser tan simple y dejó varias incógnitas abiertas en la franquicia de la Florida.

En las últimas horas, la polémica sumó un nuevo capítulo. Durante su programa de DSports, el periodista Juan Carlos “Toti” Pasman deslizó que detrás de la decisión existirían conflictos más complejos que un desgaste individual. Según su versión, el vínculo entre el entrenador y la dirigencia se habría deteriorado de manera significativa.

Además, el conductor remarcó que hubo desacuerdos marcados en torno al armado del plantel, especialmente en materia de refuerzos, y también mencionó tensiones con Luis Suárez. Un combo de factores que, de confirmarse, explicaría una salida mucho más turbulenta de lo que se intentó mostrar en un principio.

“Lo que tengo es que Mascherano no se va por problemas personales. Vestuario desgastado. Desgastado con (Ángel Guillermo) Hoyos, que era el director deportivo puesto por Jorge Messi hace un par de años, o hace un tiempo por lo menos, hoy técnico interino”, comenzó en su editorial.

Por otro lado, el periodista reveló que el Jefecito tuvo problemas con Rodrigo De Paul: “Relación incómoda con De Paul. Mascherano no pidió a De Paul; De Paul, un tipo muy importante del vestuario que no fue pedido por Mascherano. Incomodidad de vestuario”, lanzó.

En cuanto a su pelea con Luis Suárez, remarcó: “Y relación desgastada con Suárez, al que Mascherano sacó porque no lo veía bien físicamente. Y el otro día hizo un gol, hizo un gesto... relaciones humanas desgastadas”.

Toti Pasman reveló los 3 fuertes motivos por los que Mascherano renunció como DT del Inter Miami X @DSports

Finalmente, Toti Pasman también hizo hincapié en las cuestiones familiares que también influyeron en la decisión final de Javier Mascherano: “Es verdad que la mujer está en San Lorenzo con los hijos, que estaba solo allá, pero no son problemas personales como los del Tata Martino, que rápidamente volvió a dirigir, sino una relación humana del vestuario desgastada. Esa es mi información”, concluyó.