Los 5 técnicos que Inter Miami tiene en carpeta para reemplazar a Mascherano: el candidato y el bombazo

El ciclo de Javier Mascherano en Inter Miami llegó a su fin de manera inesperada. El entrenador argentino presentó su renuncia “por motivos personales” y dejó vacante un cargo clave en el equipo que lidera Lionel Messi . La salida se da en pleno arranque de la temporada 2026, luego de un ciclo exitoso en el que el equipo logró su primer título en la MLS y se consolidó como protagonista en el fútbol norteamericano.

Ante este escenario, la dirigencia se movió rápidamente y designó a Ángel Guillermo Hoyos como entrenador interino , mientras avanza en la búsqueda de un reemplazante definitivo.

En la lista de posibles sucesores aparecen nombres con historia cercana a Lionel Messi . Uno de los principales apuntados es Xavi Hernández, excompañero del argentino en Barcelona y actualmente sin club.

También surge la posibilidad de un bombazo: Marcelo Gallardo, quien mantiene una buena relación con el capitán de la Selección argentina, aunque nunca compartieron plantel. A ellos se suma Hernán Crespo, quien coincidió con Messi en la Albiceleste durante el Mundial de Alemania 2006 y la Copa América 2007.

Xavi Hernández, uno de los nombres que aparecen para suceder a Javier Mascherano en Inter Miami.

Xavi Hernández Xavi ya tuvo contactos con el delantero que quiere para Barcelona.

Otro nombre en carpeta es Martín Palermo, que compartió vestuario con la “Pulga” en Sudáfrica 2010. En tanto, la opción de Ernesto Valverde aparece como más compleja debido a su vínculo contractual vigente con Athletic Bilbao.

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Otras alternativas en Inter Miami

Más allá de los nombres cercanos a Messi, el club también evalúa perfiles sin relación directa con el rosarino. Entre ellos aparece Matías Almeyda, actualmente libre, además de Xabi Alonso, quien priorizaría continuar su carrera en Europa.

Por su parte, Gareth Southgate también figura como alternativa y cuenta con el respaldo de David Beckham, uno de los principales dirigentes del club.

Mientras tanto, Hoyos —quien ya tuvo un rol clave en la formación de en sus inicios— asumió de manera provisoria con el objetivo de sostener el funcionamiento del equipo hasta que se defina al nuevo entrenador.