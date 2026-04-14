¡Bombazo! Javier Mascherano dejó de ser el DT de Inter Miami: el motivo y su reemplazante

Javier Mascherano dejó de ser el director técnico de Inter Miami . El propio club, cuya principal figura es el astro argentino Lionel Messi , confirmó la noticia y explicó que la salida del entrenador se debe a motivos personales, en una decisión que sorprendió en el mundo del fútbol.

“Quiero que todos sepan que, por razones personales, he decidido terminar mi mandato como entrenador en jefe del Inter Miami CF", expresó el exmediocampista en un comunicado oficial, donde también agradeció al club, a los jugadores y a los hinchas por el acompañamiento durante su ciclo.