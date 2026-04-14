El jugador de Boca que fue incluido en la prelista de una selección y tiene chances de ir al Mundial 2026

Además de Paredes, otro importante futbolista de Boca podría quedar en la lista definitiva para representar a su país en la Copa del Mundo. Quién es.

Una selección sudamericana incluyó a un jugador de Boca en la prelista para el Mundial.

Es un hecho que Leandro Paredes estará en la lista de la Selección argentina para el próximo Mundial. Pero lo cierto es que el volante central podría no ser el único representante de Boca: hay otro futbolista del plantel que se ilusiona con estar en la máxima cita.

El nombre en cuestión es Adam Bareiro, quien fue incluido en la prelista que armó Gustavo Alfaro para la Selección de Paraguay. Tras su tremendo arranque con la azul y oro (cinco goles en nueve partidos), el DT con pasado en el Xeneize lo incluyó entre los 55 jugadores considerados en este primer recorte.

Ahora, el desafío para el atacante será mantenerse en ese nivel para poder meterse en la lista definitiva. El 30 de mayo, a solo dos semanas del inicio del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, los técnicos deberán reducir la nómina a 26 y ahí se sabrá si Bareiro logra dar el paso final.

Adam Bareiro festejo del gol a Instituto Adam Bareiro es una pieza clave en el equipo de Úbeda. Fotobaires Contra qué delanteros compite Adam Bareiro en la lista de Paraguay para la Copa del Mundo El ex River y Fortaleza tendrá competencia directa con otros atacantes que militan en el fútbol argentino: Gabriel Ávalos (Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia) y Ronaldo Martínez (Talleres), quienes también buscan ganarse un lugar en la convocatoria. Además, en el extranjero aparecen Antonio Sanabria (Cremonese) e Isidro Pitta (Red Bull Bragantino).