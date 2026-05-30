Con uno de River, otro de Boca y dos de Belgrano, la Liga Profesional dio a conocer el once ideal del Apertura

Con un futbolista de River, otro de Boca y dos del campeón Belgrano, la Liga Profesional dio a conocer el once ideal del certamen local.

La Liga Profesional dio a conocer el once ideal del Apertura con un jugador de River y otro de Boca.

La Liga Profesional presentó el equipo ideal del Torneo Apertura, certamen que concluyó con la histórica consagración de Belgrano tras derrotar a River en la final. La formación fue diagramada bajo un esquema 4-4-1-1 y reunió a los futbolistas más destacados de una competencia que tuvo grandes revelaciones y rendimientos sobresalientes.

Con un jugador de River y otro de Boca, la Liga Profesional dio a conocer el 11 ideal del Apertura En el arco fue elegido Álvaro Montero, una de las figuras de Vélez Sarsfield durante el semestre. La línea defensiva quedó conformada por Leandro Lozano de Argentinos Juniors, Lisandro López de Belgrano, Tomás Palacios de Estudiantes de La Plata y Marcos Acuña de River.

La mitad de la cancha combina experiencia, jerarquía y regularidad. Los volantes centrales seleccionados fueron Federico Fattori y Leandro Paredes, mientras que por los extremos aparecen Ángel Di María, hoy en Rosario Central, y Matías Fernández, uno de los puntos más altos de Independiente Rivadavia.

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Como enlace fue elegido Lucas Zelarayán, gran figura del Belgrano campeón y pieza fundamental en la campaña del Pirata. En ofensiva, el único delantero seleccionado fue Gabriel Ávalos, goleador del campeonato con nueve tantos y referente de Independiente durante gran parte del torneo.