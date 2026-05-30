Ojo, Boca: O'Higgins le hizo un fuerte pedido a la Conmebol para el choque ante los Xeneizes

De cara al choque por playoffs de la Copa Sudamericana ante Boca, el elenco chileno le hizo una petición al ente máximo del fútbol sudamericano.

Tras quedar eliminado de manera prematura en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca ya conoce el camino que deberá recorrer para seguir con vida en el plano internacional. El Xeneize enfrentará a O’Higgins en los playoffs de la Copa Sudamericana, una serie que otorgará un lugar en los octavos de final y que aparece como una oportunidad para dejar atrás la frustración sufrida en el máximo certamen continental.

Del lado del conjunto chileno, el cruce generó una rápida reacción dirigencial. Con la expectativa de recibir a uno de los clubes más convocantes de Sudamérica, O’Higgins comenzó las gestiones para intentar mantener la localía en el estadio El Teniente de Rancagua, que actualmente no cumpliría con los requisitos de capacidad exigidos por Conmebol para esta instancia de la competencia.

El fuerte pedido de O’Higgins a la Conmebol para el choque con Boca “Ya teníamos leído el reglamento. Sabíamos que se podía dar. Uno cuando empieza el torneo, presenta su estadio y otras opciones, en caso que tengan el aforo limitado. Se puede hacer una excepción en la siguiente fase, depende de Conmebol. Vamos a hacer la gestión. Queremos ser locales en el Teniente porque es nuestra casa. Si nos toca por ejemplo un Boca o Palmeiras, tendríamos que tener un estadio más grande, por lo que ya iniciaremos las gestiones”, explicó el dueño y miembro del directorio Matías Ahumada.

image O'Higgins le hizo un fuerte pedido a la Conmebol para el choque ante los Xeneizes. @O´Higginsoficial

El principal inconveniente para O’Higgins pasa por la capacidad de su estadio. El Teniente de Rancagua puede albergar cerca de 14 mil espectadores, una cifra considerablemente inferior a los 20 mil lugares que exige Conmebol para esta instancia de la Copa Sudamericana. Por ese motivo, la dirigencia del conjunto chileno presentó un pedido de excepción con el objetivo de mantener la localía, aunque en caso de recibir una respuesta negativa el encuentro de vuelta debería trasladarse al Estadio Nacional de Santiago.