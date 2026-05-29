Boca bajó a la Copa Sudamericana y ya tiene rival confirmado: a quién enfrentará en los playoffs

Al quedar 3° en su grupo de Libertadores, Boca disputará el segundo certamen continental en el segundo semestre y ya sabe quién será su primer contrincante.

Boca Juniors decepcionó a sus hinchas y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 en fase de grupos al perder 1-0 como local este jueves por la noche contra Universidad Católica en la Bombonera. El equipo de Claudio Úbeda estaba obligado a ganar para clasificar, pero no pudo marcar ni un gol.

Con esta derrota, el Xeneize finalizo tercero en su grupo con 7 puntos, por lo que se quedó al menos el "premio consuelo" de no irse con las manos completamente vacías y bajó a la Copa Sudamericana. Allí comenzará a disputar el certamen en los playoffs previos octavos y ya tiene rival definido.

Boca enfrentará a O'Higgins en los playoffs de la Sudamericana Formación OHiggins 2026 O'Higgins quedó 2° en el Grupo C de la Sudamericana. @OHigginsoficial Se trata de O'Higgins de Chile, que quedó segundo del Grupo C del segundo certamen continental con 10 puntos, producto de 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Consiguió la clasificación en la última fecha al vencer 2-1 como visitante a Millonarios de Colombia, donde juega Radamel Falcao.

En ese mismo grupo, San Pablo de Brasil pasó primero con 12 unidades, mientras que quedaron eliminados el cuadro cafetero con 8 puntos y Boston River de Uruguay con 3. El elenco chileno, al ser el cuarto mejor 2° de la fase de grupos, quedó emparejado con el cuadro de la Ribera, que fue el quito mejor 3° de la Libertadores.