Boca quedó afuera de la Libertadores en fase de grupos: los lapidarios memes de la inesperada eliminación

De manera inesperada, Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores en primera fase . Obligado a ganar para clasificar a octavos, no pudo imponerse pese a ser superior y cayó 1-0 este jueves por la noche contra Universidad Católica en la Bombonera, lo que lo relegó a los playoffs de la Sudamericana .

Este golpazo, que le tira abajo todas las ilusiones que se había trazado a principio de año y que condiciona el segundo semestre, no fue gratuito en redes sociales. Los fanáticos de todos los clubes llenaron internet con los más despiadados memes, que tuvieron a Claudio Úbeda y Juan Román Riquelme como principales apuntados.