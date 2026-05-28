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Boca quedó afuera de la Libertadores en fase de grupos: los lapidarios memes de la inesperada eliminación

Tras la derrota contra Universidad Católica que los dejó sin vida en la Copa, Boca fue víctima de los más despiadados memes.

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Las redes explotaron tras la eliminación de Boca.

Las redes explotaron tras la eliminación de Boca.

Fotobaires

De manera inesperada, Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores en primera fase. Obligado a ganar para clasificar a octavos, no pudo imponerse pese a ser superior y cayó 1-0 este jueves por la noche contra Universidad Católica en la Bombonera, lo que lo relegó a los playoffs de la Sudamericana.

Este golpazo, que le tira abajo todas las ilusiones que se había trazado a principio de año y que condiciona el segundo semestre, no fue gratuito en redes sociales. Los fanáticos de todos los clubes llenaron internet con los más despiadados memes, que tuvieron a Claudio Úbeda y Juan Román Riquelme como principales apuntados.

Los mejores memes de la eliminación de Boca en fase de grupos

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