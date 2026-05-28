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En vivo: Boca pierde 1-0 contra Universidad Católica y se está quedando afuera de la Copa

Boca cae ante Universidad Católica en la Bombonera por un golazo de Montes al minuto 34. Si no gana, quedará eliminado y bajará a Sudamericana.

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Boca se juega todo contra Universidad Católica en la Bombonera.

Boca se juega todo contra Universidad Católica en la Bombonera.

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Por sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, Boca Juniors se juega la clasificación y el semestre frente a Universidad Católica en la Bombonera. Si gana, avanzará a octavos de final; si empata o pierde, bajará a los playoffs de la Copa Sudamericana.

El penal que reclamó Boca pero no fue revisado en el VAR

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El golazo de Montes para el 1-0 de Universidad Católica

El golazo de Montes para el 1-0 de Universidad Católica

El minuto a minuto de Boca - Universidad Católica

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