En vivo: Boca pierde 1-0 contra Universidad Católica y se está quedando afuera de la Copa
Boca cae ante Universidad Católica en la Bombonera por un golazo de Montes al minuto 34. Si no gana, quedará eliminado y bajará a Sudamericana.
Por sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, Boca Juniors se juega la clasificación y el semestre frente a Universidad Católica en la Bombonera. Si gana, avanzará a octavos de final; si empata o pierde, bajará a los playoffs de la Copa Sudamericana.