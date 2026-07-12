Llega el arquero que eligió Arruabarrena: Boca le puso fecha a su revisión médica y firma

Después de varias semanas de negociaciones y una espera marcada por el Mundial 2026, Boca tiene todo listo para sumar una nueva cara al plantel de Arruabarrena.

Arruabarrena respira aliviado. Tras la llegada de Lozano, y el inminente regreso de Villa, Boca está a horas de cerrar a su nuevo arquero.

Boca está a un paso de concretar la incorporación de su tercer refuerzo en este mercado de pases. Tras una negociación extensa y varios detalles por resolver, el arquero Álvaro Montero arribará al país este lunes por la noche y el martes se someterá a la revisión médica antes de firmar su contrato.

La operación quedó encaminada hace varias semanas, pero la participación de Montero en el Mundial 2026 con su selección obligó a postergar los tiempos. Una vez consumada la eliminación de Colombia frente a Suiza en los octavos de final, las partes avanzaron para cerrar definitivamente el acuerdo.

El anuncio oficial de Boca #Refuerzos



El arquero Álvaro Montero llegará mañana por la noche al país y el martes se realizará los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será refuerzo de Boca. pic.twitter.com/KWElKncRP9 — Esto es Boca (@estoesboca_ok) July 12, 2026 Según lo previsto, el arquero colombiano se presentará el martes por la mañana en una clínica de Barracas para realizar los estudios de rutina. Si no surge ningún inconveniente, luego firmará un vínculo por cuatro años con el club de la Ribera.

La transferencia rondará los cuatro millones de dólares por el ciento por ciento de la ficha. El guardameta viene de destacarse en Vélez, donde disputó 17 encuentros, recibió apenas 13 goles y mantuvo la valla invicta en siete oportunidades, rendimiento que además le permitió integrar la selección colombiana en la Copa del Mundo.