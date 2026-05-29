Quién es el DT apuntado por Riquelme que quedó afuera de la carrera para suceder a Úbeda en Boca

La durísima derrota ante Universidad Católica no solo dejó a Boca fuera de los octavos de final de la Copa Libertadores, sino que además terminó de sellar la salida de Claudio Úbeda . El entrenador finalizará su vínculo a fines de junio y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya trabaja en la elección de un reemplazante.

En ese escenario, uno de los principales apuntados por el presidente de Boca quedó prácticamente descartado. Néstor Lorenzo no podrá asumir como DT xeneize debido a su compromiso con la selección de Colombia en el Mundial 2026 , una situación que hace imposible su llegada para el inicio de la pretemporada.

La dirigencia de Boca pretende que el nuevo entrenador esté al frente del plantel desde el 18 de junio, fecha en la que comenzará oficialmente la preparación para el segundo semestre. Colombia debutará en el Mundial apenas un día antes frente a Uzbekistán y luego afrontará partidos ante República Democrática del Congo y Portugal, por lo que los tiempos no cierran para una negociación inmediata.

Lorenzo aparecía como uno de los grandes candidatos por su capacidad para armar equipos equilibrados y sólidos defensivamente. En Boca valoraban especialmente su experiencia internacional y el manejo de grupos con futbolistas de alto nivel durante su etapa en la selección colombiana.

Además, su perfil táctico encajaba con una de las principales preocupaciones del club: corregir los problemas defensivos y darle orden a un equipo que mostró muchísimas falencias en la Copa Libertadores. Sin embargo, su continuidad en Colombia obligaba a una negociación compleja y prácticamente imposible de resolver antes del Mundial.

Antonio Mohamed toma fuerza, pero...

Turco Mohamed @TolucaFC

Con Lorenzo afuera de carrera, uno de los nombres que gana terreno es el de Antonio Mohamed. El “Turco” aparece como una alternativa mucho más viable para la urgencia que atraviesa Boca y reúne varias características que seducen a Riquelme y cía.

Mohamed tiene experiencia en torneos mata-mata, personalidad fuerte y un estilo ofensivo que siempre fue bien recibido por los hinchas. Además, su capacidad para levantar planteles golpeados es vista como una herramienta importante en un contexto delicado para el club.

Actualmente dirige a Toluco de México, por lo que Boca debería negociar su salida. De todas maneras, su conocimiento del fútbol argentino y su histórico deseo de dirigir al Xeneize lo posicionan como uno de los principales candidatos para asumir en las próximas semanas. La principal traba es que el "Turco" tiene contrato con los Diablos Rojos hasta fines de 2026.

La Sudamericana, el gran objetivo

El nuevo entrenador tendrá poco margen de adaptación. Boca deberá afrontar rápidamente el repechaje de la Copa Sudamericana ante O’Higgins de Chile, una serie que ya aparece como determinante para el futuro deportivo e institucional del semestre.

El partido de ida se jugará el 22 de julio en la Bombonera, mientras que la revancha será el 29 en Rancagua. Para el Xeneize, la Sudamericana pasó a convertirse en la prioridad absoluta después del fracaso en la Libertadores y el próximo DT llegará obligado a obtener resultados inmediatos.