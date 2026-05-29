Boca tiene en la mira a un arquero de jerarquía internacional que jugará el Mundial 2026 con su selección

Boca Juniors cerró un muy flojo semestre en el que fue eliminado muy pronto de los playoffs del Torneo Apertura y se quedó afuera de manera insólita en fase de grupos de la Copa Libertadores. Un golpe muy duro de digerir que se cobrará la salida de Claudio Úbeda, a quien no le renovarán tras finalizar su contrato en junio.

Mientras busca un nuevo DT, en Brandsen 805 deben resolver otro aspecto muy importante de cara a la segunda parte del año: el arco. Con la lesión de Agustín Marchesín, quedaron solo Leandro Brey y Javier García para hacerse cargo del puesto, y desde el club ya tienen un nombre internacional en la mira.

Boca quiere sumar a Sergio Rochet Sergio Rochet Inter Puerto Alegre @SCInternacional Según informó el periodista Germán García Grova, se trata de Sergio Rochet, que desde 2023 defiende los tres palos del Inter de Porto Alegre y también de la Selección de Uruguay desde 2022. A falta de que Marcelo Bielsa confirme la lista definitiva, ya es un hecho que irá al Mundial 2026 -en Qatar 2022 había sido el arquero titular, por delante del histórico Fernando Muslera-.

Con contrato vigente hasta diciembre de este 2026 en el Colorado de Rio Grande do Sul, en la Ribera son optimistas de que podrán negociar por él. Pero, en caso de avanzar, deberán resolver el tema del cupo de extranjeros para poder incorporarlo, ya que actualmente Boca se encuentra al límite permitido por AFA de 6 jugadores foráneos: Ander Herrera, Carlos Palacios, Ángel Romero, Edinson Cavani, Adam Bareiro y Marcelo Saracchi (regresa en junio tras finalizar su préstamo en el Celtic de Glasgow).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/2059303046350283182?s=20&partner=&hide_thread=false Sergio Ramón, sea usted bienvenido pic.twitter.com/zeXdnXyIwl — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 26, 2026