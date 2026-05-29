Jorge Sampaoli reveló que casi dirige a Boca: "Estuve dos veces a un paso de ir"

Jorge Sampaoli reconoció que estuvo muy cerca de convertirse en DT del Xeneize en dos oportunidades, pero que por ciertos motivos se frustró su llegada.

La danza de nombres alrededor del banco de Boca lleva años y uno de los entrenadores que más veces apareció vinculado al club fue Jorge Sampaoli. El ex DT de la Selección argentina sonó en distintas etapas como posible candidato para dirigir al Xeneize, aunque nunca terminó concretándose su llegada.

Ahora, el propio Sampaoli confirmó públicamente que esos contactos realmente existieron y reveló detalles de las conversaciones que mantuvo con dirigentes del club en distintos momentos. Sus declaraciones volvieron a poner sobre la mesa una historia que durante años estuvo rodeada de rumores y especulaciones dentro del fútbol argentino.

Jorge Sampaoli reveló que estuvo muy cerca de dirigir a Boca "Estuve dos veces a un paso de ir con Daniel Angelici", sentenció en diálogo con Radio La Red. Luego, recordó: "Una vez fue el tesorero para Chile. Después vine para acá. Básicamente fue un hecho de seducción: ellos querían que yo esté. Cuando alguien te quiere de verdad trata de hacer todo lo posible para que vos estés".

Jorge Sampaoli reveló que estuvo muy cerca de dirigir a Boca Radio La Red

Sin embargo, el miedo a que esa información generara un impacto negativo dentro del vestuario y en el entorno del club terminó siendo determinante para que Jorge Sampaoli rechazara la propuesta de Boca antes de que las negociaciones avanzaran más profundamente: "La decisión de no venir fue mía por eso: si voy a entrar mal a un equipo como Boca... pero deportivamente era un proyecto muy interesante", confesó.