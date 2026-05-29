Tras eliminar a Sinner, Juan Manuel Cerúndolo busca seguir haciendo historia: a qué hora juega y contra quién

Juan Manuel Cerúndolo atraviesa el mejor momento de su carrera profesional. El tenista argentino dio el gran golpe de Roland Garros al eliminar al italiano Jannik Sinner , número uno del ranking mundial, y se clasificó por primera vez a la tercera ronda de un torneo de Grand Slam .

Luego de perder los dos primeros sets, el jugador de 24 años protagonizó una remontada memorable para imponerse por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 en tres horas y 36 minutos de juego. La victoria tuvo además un valor histórico para el tenis argentino, ya que hacía casi ocho años que un representante nacional no derrotaba al número uno del mundo en un Grand Slam.

Ahora, el desafío para Cerúndolo será sostener el nivel exhibido ante Sinner y seguir avanzando en el segundo Grand Slam de la temporada, donde ya consiguió el resultado más importante de su trayectoria.

El próximo compromiso del argentino será este sábado 30 de mayo frente al español Martín Landaluce, en un partido correspondiente a la tercera ronda de Roland Garros . El encuentro fue programado en el tercer turno de la cancha 7, por lo que se espera que comience alrededor de las 8:30 de Argentina, aunque el horario podría sufrir modificaciones dependiendo de la duración de los partidos previos.

Landaluce, una de las jóvenes promesas del tenis español, buscará dar otro golpe en París, mientras que Cerúndolo intentará aprovechar el impulso anímico generado por su resonante triunfo sobre Sinner para seguir avanzando en el cuadro.

Toda la actividad de Roland Garros podrá seguirse en vivo a través de las señales de ESPN y mediante la plataforma Disney+ Premium.

Más allá de lo que ocurra en la próxima ronda, Cerúndolo ya inscribió su nombre entre las grandes historias de esta edición del torneo. Su victoria sobre Sinner quedará como uno de los resultados más impactantes del certamen y le permitió convertirse en uno de los protagonistas inesperados de la semana en París.