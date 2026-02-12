Bombazo en Brasil: a 6 meses de su llegada, Jorge Sampaoli dejó de ser el DT de Atlético Mineiro

Este jueves, el club brasileño anunció de manera sorpresiva que llegó a un mutuo acuerdo para rescindir el contrato de Jorge Sampaoli. ¿Qué pasó?

Una noticia tan sorpresiva como inesperada sacudió al fútbol brasileño. Este jueves, Atlético Mineiro anunció la desvinculación de Jorge Sampaoli luego de acordar de mutuo acuerdo la rescisión de su contrato.

El DT argentino, que había regresado al Galo para su segundo ciclo en septiembre de 2025, arrancó el año con el pie izquierdo: su equipo no pudo ganar en las primeras tres fechas del Brasileirao y, contando el Campeonato Mineiro, solo triunfó en dos de sus últimos diez partidos.

La gota que rebalsó el vaso fue el 3-3 frente a Remo en condición de local. Con ese resultado, Atlético Mineiro estiró su mal arranque y suma apenas dos puntos, quedando en el 14° puesto de la tabla.

El comunicado de Mineiro anunciando la salida de Jorge Sampaoli “Después de una reunión en la Ciudade do Galo, en la primera tarde de este jueves (12 de febrero), las partes llegaron a un entendimiento para rescindir el contrato del técnico”, detalló el club en el inicio del comunicado.

Após reunião na Cidade do Galo, no início da tarde desta quinta-feira (12/2), as partes chegaram a um entendimento para encerramento do trabalho do técnico.



Para la partida diante do Itabirito, neste sábado (14/2), em Nova Lima, a… pic.twitter.com/9se1i1O73h — Atlético (@Atletico) February 12, 2026 "El Club agradece a Jorge Sampaoli y a su cuerpo técnico los servicios prestados y les desea éxito en la continuación de sus carreras profesionales", cerraron, agradeciendo al argentino por lo hecho en este corto tiempo en la institución brasileña.