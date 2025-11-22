Lanús campeón: la desubicada reacción de Sampaoli cuando le colgaron la medalla de subcampeón

Luego de perder la final de la Copa Sudamericana por penales ante Lanús, Jorge Sampaoli tuvo una actitud que generó mucha polémica. El video.

Sampaoli y una repentina reacción durante la entrega de medallas de la Sudamericana, tras la derrota de Mineiro ante Lanús en la final.

Lanús hizo historia, le ganó por penales a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Sudamericana. Ya en plena ceremonia de premiación, la atención dejó de estar en los jugadores y pasó, inesperadamente, a Jorge Sampaoli: el entrenador del Galo protagonizó una escena que rápidamente se viralizó y que generó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Mientras los futbolistas del equipo brasileño subían uno a uno al escenario para recibir su reconocimiento como subcampeones, el DT argentino hizo lo propio con una postura muy seria, reflejando su claro fastidio por la derrota en la final. En ese contexto, cuando Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol) le entregó la medalla plateada el ex técnico de la Selección argentina tomó una polémica decisión.

La reacción de Sampaoli al recibir la medalla de subcampeón tras caer ante Lanús en la final de la Sudamericana Automáticamente después de que el máximo dirigente paraguayo le colocara la distinción sobre su cuello, Sampaoli se la sacó ante la mirada de los presentes, con un gesto tan frío como contundente. En el escenario también se encontraba Claudio Tapia, a quien el entrenador de Mineiro saludó con un tímido abrazo.

Jorge Sampaoli se sacó la medalla de subcampeón de la Copa Sudamericana tras caer por penales ante Lanús. Jorge Sampaoli se sacó la medalla de subcampeón de la Copa Sudamericana tras caer por penales ante Lanús. Video: ESPN Cómo reaccionaron las redes a la desubicada actitud de Sampaoli La actitud no tardó en explotar en redes sociales: los usuarios replicaron el video con mensajes irónicos, recordando su paso por la Albiceleste y la tensa relación que mantiene con buena parte de los jugadores e hinchas argentinos luego del Mundial de Rusia 2018.