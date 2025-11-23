Cuántos millones ganó Lanús por ser campeón de la Copa Sudamericana

Luego de la histórica consagración en Paraguay, Lanús se aseguró una impactante cifra en dólares por haber sido el mejor equipo de la Copa Sudamericana 2025.

Lanús se quedó con la segunda Copa Sudamericana de su historia tras vencer por penales a Atlético Mineiro en una jornada gloriosa e inolvidable para el pueblo granate. El equipo de Mauricio Pellegrino bancó un partido durísimo, con 120 minutos sin goles y pocas chances claras y debió esperar a los penales para bordarse una nueva e histórica estrella.

Pero la alegría no fue solo deportiva. El título vino acompañado de un premio económico que, sin dudas, le vendrá muy bien al elenco argentino para encarar un 2026 que lo tendrá jugando nada menos que la Copa Libertadores.

Cuánto dinero ganó Lanús por ser campeón de la Sudamericana Lanús ya tenía asegurados u$s900.000 por jugar la fase de grupos y sumó U$S345.000 más por las tres victorias en dicha instancia. A eso se le agregaron 600.000 por los octavos, 700.000 por llegar a semis y, además, otros 800.000 extras por haber dejado en el camino a Universidad de Chile.

Lanús campeón Copa Sudamericana 2025 Lanús se consagró campeón de la Sudamericana tras una infartante final ante Mineiro. EFE La frutilla del postre llegó luego de la histórica consagración en Paraguay: tal como se estableció a principio de año, el campeón de la Sudamericana se lleva u$s6.500.000, por lo que esa cifra impactará de lleno en las arcas del Granate en el corto plazo. Así las cosas, Lanús cierra su participación con un cheque total !de U$S10.045.000!