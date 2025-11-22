Los posteos de Barracas por su clasificación a la Sudamericana en medio del repudio en las redes
Barracas Central jugará en 2026 el primer campeonato internacional de su historia, lo que fue celebrado por el club, pero fue foco también de muchas críticas.
Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 al vencer 5-4 a Atlético Mineiro en la final. Este título le permite clasificar a la Libertadores 2026 (la primera desde que fuera subcampeón en 2017) y libera un cupo para torneos internacionales en la Tabla Anual de la Liga Profesional, lo que festeja Barracas Central.
Es que el Guapo, que había quedado 10°, se mete ahora en la próxima Sudamericana, lo que será el primer torneo continental que juegue en sus 121 años de historia. Este hecho inédito fue ampliamente celebrado por el club en redes sociales y, a su vez, repudiado por la mayoría de los hinchas del fútbol argentino.
Te Podría Interesar
Barracas Central festejó su clasificación a la Sudamericana en redes
En sus respectivas cuentas oficiales, el cuadro rojiblanco realizó una serie de posteos alusivos, en los que se destacaron los eslóganes "El Guapo es de América", "El sueño se hizo realidad", o "Vayan preparando los pasaportes". Además, se hizo presente la figura del "guapo porteño", mascota y apodo de la institución.
Las distintas publicaciones se llenaron de comentarios, pero no necesariamente de apoyo o festivos. Muy por el contrario, las redes se plagaron de críticas, insultos y hasta memes irónicos en contra del equipo dirigido por Rubén Darío Insua y contra Claudio "Chiqui" Tapia.
Es que los hinchas no olvidan que Barracas, cuyo estadio lleva el nombre del presidente de la AFA, desde que este asumió en 2017, pasó en pocos años de estar sumergido en las categorías del Ascenso profundo a subir a la Primera Nacional y luego a Primera División por primera vez en su historia en el profesionalismo. Y en todo ese lapso y en el corriente año, han sido incontables los partidos que se vieron manchados por los escándalos arbitrales.
Todo esto, sumado a los distintos papelones que han saturado al fútbol argentino en este último tiempo y, sobre todo, en la última semana, hizo que este logro del Guapo quedara aún más en el ojo de la tormenta.