Grave denuncia del juez Gariano contra Frank Kudelka en el informe de Barracas-Huracán: la respuesta del DT

Luego del explosivo cruce tras el polémico partido, Andrés Gariano elevó una fuerte acusación contra Frank Kudelka. El técnico rompió el silencio y salió a contestarle.

La fuerte acusación de Gariano en el informe de Barracas-Huracán hizo que Kudelka rompiera el silencio post ida del Globo.

El bochorno arbitral en el partido entre Barracas Central y Huracán se llevó la tapa de todos los diarios y es un tema que todavía mantiene la herida abierta. Tras el polémico empate 1-1, la delegación del Globo explotó de furia por los dos penales que cobró Andrés Gariano (en ambos, llamado por José Carreras vía VAR) en favor del Guapo y que condenó el 2025 del equipo de Frank Darío Kudelka, tanto en el torneo Clausura como en la clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

En medio del embrollo final, el DT, que ya dejó su cargo en el club de Parque Patricios de común acuerdo con la dirigencia, protagonizó un cruce muy fuerte con el juez principal. "Hoy te metiste con mi familia, ¿querés que lo hablemos después?", le lanzó el técnico a un Gariano que no se quedó callado y le respondió con una frase repudiable: "Sí, vamos a hablar y te voy a romper todo".

El tremendo cruce de Gariano con Kudelka tras el escandaloso arbitraje de Barracas-Huracán El tremendo cruce de Gariano con Kudelka tras el escandaloso arbitraje de Barracas-Huracán ESPN La grave denuncia de Andrés Gariano contra Kudelka en el informe de Barracas-Huracán A dos días del escándalo, El Gráfico dio a conocer el fuerte informe presentado post partido y, por sobre lo demás, se destaca una gravísima acusación por una supuesta frase que le habría dicho Kudelka al árbitro durante el tenso episodio vivido en el campo de juego. "Ahora te voy a ir a buscar al vestuario yo me saco la camisa y vos la camiseta y lo arreglamos como hombres, y te digo una sola cosa más: tu familia y tu hijo se merecen que les pase una desgracia, ya lo vas a ver", explica el escrito.

La respuesta de Kudelka luego de la acusación del árbitro La denuncia de Gariano generó que el ahora extécnico de Huracán rompiera el silencio para defenderse de esos dichos. "No quiero entrar en polémicas, pero desmiento totalmente lo que informa Gariano, no le dije eso de ninguna manera", sentenció en diálogo con el medio recién mencionado.