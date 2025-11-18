La fuerte decisión de Huracán con Kudelka tras el bochorno arbitral que lo dejó sin playoffs ni Sudamerciana
El DT de Huracán dejó su cargo después del 1-1 ante Barracas, en un final caliente por las polémicas arbitrales y la bronca en el Globo de Parque Patricios.
Huracán tomó una decisión contundente después del bochornoso empate 1-1 ante Barracas Central y confirmó que Frank Darío Kudelka no seguirá al frente del equipo la próxima temporada. La eliminación del torneo Clausura y el clima caliente en la tarde de lunes en el estadio del Guapo marcaron el final de su tercer ciclo en el club.
El técnico vivió una despedida tensa: el duelo terminó envuelto en escándalo por su cruce con el árbitro Andrés Gariano, quien lo amenazó con que lo iba a “romper todo”. Recién después del partido el DT pudo bajar los decibeles, pero la situación ya estaba desbordada. En la previa, Huracán había llegado obligado a ganar para meterse en los playoffs.
Te Podría Interesar
El explosivo cruce entre Frank Darío Kudelka y Gariano tras el polémico arbitraje
El rendimiento venía en baja desde hacía varios meses. Más allá del subcampeonato en el Apertura, el Globo mostró un nivel flojo en el cierre de la temporada: apenas dos triunfos en los últimos 12 encuentros y eliminación en octavos de final de la Copa Sudamericana. La derrota 2-0 frente a Newell’s, en la última presentación como local, ya había dejado señales: insultos desde las tribunas y un Colo Gil desencajado, al que Kudelka intentó frenar antes de que pidiera disculpas públicas.
Ante Barracas la historia no cambió. Huracán pasó de ganar 1-0 a sufrir dos penales polémicos en contra y quedar afuera de los playoffs. En Parque Patricios sintieron que el arbitraje los perjudicó y la frustración se mezcló con la bronca por otra chance desperdiciada.
Huracán, sin playoffs ni Copa Sudamericana
El final del año también golpeó desde lo deportivo: el equipo quedó 12° en la tabla anual, con 47 puntos, sin clasificación a ninguna copa internacional para 2026. Ni siquiera la posibilidad de cupos liberados lo deja bien parado, porque esos lugares serían para Barracas e Independiente.
Así se cerró el tercer ciclo de Kudelka, quien asumió en marzo de 2024 y dirigió 84 partidos, con 39 victorias, 25 empates y 20 derrotas. No pudo conseguir una estrella en ninguno de sus tres pasos (2013-14, 2021-22 y este último). La salida será oficial en las próximas horas, pero en el Globo ya trabajan en el reemplazo.