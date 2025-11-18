La cruda reflexión del Mago Ramírez tras el descenso de Godoy Cruz: "Es el peor momento que se puede vivir"

El ayudante de campo de Omar Asad en Godoy Cruz rompió el silencio que reinaba en el club y se refirió al descenso y a su futuro.

Apenas a poco más de 48 horas de la finalización del encuentro ante Deportivo Riestra que decretó el descenso de categoría, David Ramírez, integrante del cuerpo técnico de Godoy Cruz, rompió el silencio y contó con crudeza todo lo que vivió desde su lugar un momento que por La Bodega costará olvidar.

El Mago, quien regresó al club después de muchos años, en este caso para acompañar a Omar Asad como ayudante de campo, expresó sus sensaciones de lo acontecido durante este mes: “Vinimos con la idea de tratar de salvarnos. A veces, cuando te encontrás con un equipo golpeado anímicamente, te miran con dudas, creen que no van a poder salir de la situación y hay que hacer un trabajo más fuerte. Creo que de haber tenido dos o tres partidos más, nos podríamos haber salvado”.

godoy cruz riestra omar turco asad (5) Omar Asad alcanzó a dirigir apenas tres partidos en Godoy Cruz, con dos empates y una derrota. ¿Seguirá? Alf Ponce Mercado / MDZ “No se nos dieron otros resultados, con San Martín era el partido clave y nos anulan un gol que hubiera cambiado ese partido y la cabeza de los que estaban peleando el descenso. Hubiésemos ido a Tucumán con una tranquilidad mayor. Nosotros hicimos todo lo que pudimos, lamentablemente no alcanzó”, reflexionó el exfutbolista del Tomba en una entrevista con Doble Amarilla.

La cruda reflexión del Mago Ramírez tras el descenso de Godoy Cruz Más allá de lo que significó el encuentro ante Riestra, el ayudante de campo de Asad se sinceró a la hora de hablar del descenso: “Prefiero haber estado acá que haber mirado desde mi casa y estar de la misma manera. Vinimos para salvarlo y darle pertenencia. Todos tiramos para adelante”.

godoy cruz riestra descenso depresion (16) El sábado, Godoy Cruz empató con Riestra y descendió a la Primera Nacional. Alf Ponce Mercado / MDZ “La gente ya estaba agonizando, y se lo tomaron como lo tomamos nosotros, con llanto, angustia y decepción. No se pudo permanecer en Primera pero ellos alentaron desde que llegamos a la cancha hasta que terminó el partido. Es el peor momento que se puede vivir”, agregó.