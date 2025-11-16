El Turco Asad, la primera voz oficial tras el descenso del Tomba: ¿qué dijo el DT?

Omar Asad, DT de Godoy Cruz, fue el primer protagonista en expresarse tras el descenso. Lo hizo a través de las redes sociales.

Tras el descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional, ningún protagonista se había expresado y fue el DT Omar Asad, el primero en hacerlo. El Turco se manifestó a través de las redes sociales con un sentido mensaje, acompañado de una foto del cuerpo técnico del Tomba.

El posteo del entrenador no dejó indicios sobre su continuidad, solo fue una reacción emotiva a la situación por la que atraviesa el Expreso, luego de perder la categoría.

Asad arrancó con una frase alusiva que, según cuenta, incorporó a su vida: "No sabía si era fuerte, hasta que ser fuerte fue mi única opción".

Al mismo tiempo, el DT bodeguero, que deberá charlar con los dirigentes sobre su continuidad o no, habló de "un momento de tristeza y dolor", al tiempo que destacó que "somos distintos, especiales", en relación a los hinchas bodegueros.

En otro pasaje del texto destacó los aspectos en los que se trabajó en este corto tiempo, de "orgullo y emoción" por ver lleno el Feliciano Gambarte y cerró manifestando que para Godoy Cruz es "una obligación volver a Primera".