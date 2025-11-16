El intendente de Ciudad, reconocido hincha de Gimnasia, dejó un mensaje para la gente del Tomba

Ulpiano Suárez, intendente de Ciudad y reconocido hincha de Gimnasia y Esgrima, le dedicó un mensaje a los hinchas del Tomba por el descenso.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, le envió un sentido mensaje a los hinchas de Godoy Cruz tras el descenso del equipo a la Primera Nacional, luego del empate de este sábado ante Deportivo Riestra, en el Feliciano Gambarte.

El funcionario, reconocido hincha de Gimnasia, se solidarizó con este momento del Expreso, en un video publicado este domingo, en el marco del anuncio de los preparativos para la Peatonal del Vino.

"Como sabemos, ayer descendió Godoy Cruz. Ustedes saben que soy hincha de Gimnasia, pero quiero mandar un abrazo fuerte a todos los hinchas de Godoy Cruz, que no aflojen, que no dejen de alentar, que es lo más importante en estos momentos. También un saludo a los jugadores que son los que menos responsabilidad tienen cuando sucede esto y a los dirigentes. Todos juntos, los dirigentes, los jugadores, dirigentes e hinchas tienen la capacidad para recuperarse, para hacer un gran torneo en el Nacional B y volver a Primera para que Mendoza tenga tres equipos en la división más importante del fútbol argentino", destacó Ulpiano Suárez a través de un video.

El intendente es hincha del Lobo y no estuvo ausente en los partidos más importantes del equipo en el último tiempo, como la final en la cancha de Platense ante Deportivo Madryn, que le dio el ascenso a Primera.

Esta vez, volvió a hablar de fútbol pero para darle ánimo a la gente del Tomba, que ayer sufrió el descenso a la Primera Nacional.