Santino Andino, una víctima más: la joya que pudo brillar en medio del caos

Cuando el 20 de mayo de 2006 Godoy Cruz Antonio Tomba ascendió a la Primera División del fútbol argentino por primera vez, en aquella recordada final ante Nueva Chicago en un Malvinas Argentinas que explotaba, Santino Andino tenía meses de vida. Cuando Godoy Cruz asciende por segunda vez, en el 2008, Chulu todavía no cumplía los 3 años.

En esa línea del tiempo en la vida de Godoy Cruz , la referencia a la mayor promesa que ha surgido en la historia de las inferiores del Tomba , sirve como para dimensionar la cantidad de años que el club disfrutó de las buenas, se instaló como uno más del fútbol grande e incluso se pensó inamovible de ese lugar de privilegio. Hasta este 15 de noviembre de 2025, cuando tocó la mala.

Y ese Chulu Andino que, cuando Godoy Cruz ascendió por última vez, probablemente recién empezaba a patear una pelota, hoy se transformó en el futbolista con mayor proyección de la institución. Pero también en uno de los que le tocó escribir desde adentro una de las páginas más tristes de la histor ia del club.

En este contexto, vale la pena destacarlo y ponerlo en el lugar que se merece: Santino Andino fue una víctima más de esta temporada caótica de Godoy Cruz .

El mismo club que durante años lo potenció para transformarlo en un futbolista de elite, le brindó ahora un contexto desfavorable para su desarrollo en el primera equipo. Lo obligó, con 20 años recién cumplidos, a hacerse cargo del momento más complejo de la institución.

Andino fue el único que entendió este domingo qué se estaba jugando Godoy Cruz, el único que dio la cara por el equipo, el único que corrió, metió e intentó hasta el final.

Andino es víctima de todas las malas decisiones del Tomba desde hace por lo menos un año y medio. Es víctima de los dirigentes que no armaron un equipo a la altura, es víctima de los entrenadores que jamás le encontraron socios dentro de la cancha y que lo perjudicaron con cada decisión táctica que tomaron, es víctima de sus compañeros que nunca lo acompañaron. Es víctima por un contexto absolutamente desfavorable. Y aún así logró destacarse.

El Chulu jugó su primer partido en el primer equipo de Godoy Cruz en septiembre del 2024, hace poco más de un año. Fue ante Sarmiento de Junín en el Malvinas Argentinas. Desde ese día, hasta hoy, sumó 45 encuentros con la camiseta bodeguera, con 8 goles y 5 asistencias.

Probablemente, cierre este etapa en Godoy Cruz con esos números. Será extremadamente difícil retenerlo. La Primera Nacional le quedará demasiado pequeña.