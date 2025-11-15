Descendió Godoy Cruz: el Tomba tuvo en 2025 la misma cantidad de entrenadores que de triunfos

Godoy Cruz descendió a la Primera Nacional. Los números no mienten. Un año de terror en el que no pudo ganar en el Feliciano Gambarte.

Los jugadores de Godoy Cruz fueron consolados por los de Riestra.

Godoy Cruz perdió la categoría este sábado al empatar 1 a 1 ante Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte. El milagro no llegó para el Tomba y por ello jugará a partir del 2026 en la Primera Nacional. Un momento triste y doloroso para una institución que se había asentado hace años en la máxima categoría.

Pero el resultado final, el descenso, no fue casualidad. El 2025 para Godoy Cruz fue muy malo desde lo deportivo. El dato: tuvo la misma cantidad de entrenadores que de triunfos en toda la temporada.

Jugó 16 encuentros en el Torneo Apertura y 16 en el Torneo Clausura. Fueron 32 partidos en total y sólo ganó en 4 oportunidades.

La misma cantidad de triunfos que de entrenadores: el año empezó con Ernesto Pedernera, continuó con Esteban Solari, luego con Walter Ribonetto y se cerró con Omar Asad.

Más allá del espejismo que supo ser la Copa Sudamericana, en el campeonato local decepcionó de punta a punta. En el Apertura, sólo derrotó a Vélez Sarsfield (2 a 0), a Barracas Central (2 a 1) y a Atlético Tucumán (1 a 0). En el Clausura, solo a Platense (3 a 1).