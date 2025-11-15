Godoy Cruz no pudo ganarle a Riestra y descendió a la B tras 17 temporadas seguidas en Primera división

Godoy Cruz empató 1-1 con Deportivo Riestra en el nuevo estadio Feliciano Gambarte , por la última fecha del torneo Clausura y decretó su descenso de categoría tras 17 temporadas consecutivas en Primera división.

El Tomba necesitaba ganar y esperar que Aldosivi no le ganara a San Martín de San Juan como local para forzar un partido desempate por la permanencia en la Liga Profesional.

Sin embargo, el Tiburón marplatense lo dio vuelta en Mar del Plata frente a San Martín de San Juan y al Tomba no le alcanzaba ni ganando para forzar un desempate ante Aldosivi por la permanencia en Primera división.

En el arranque, el Expreso intentó tomar las riendas del juego, aunque mostró desorden y nerviosismo frente a un Riestra que apostó a esperar y salir rápido de contra.

Pasando los diez minutos, Godoy Cruz se despertó y empezó a merodear el arco de Manganelli, quien sustituyó a Ignacio Arce (no viajó por estar lesionado). La más clara fue después de un remate de Santino Andino, a los 15', que se desvió y se fue al córner.

Riestra mantuvo su plan de lastimar de contra y encontró el premio a los 19 minutos: Alexander Díaz desbordó por la derecha y asistió al medio para que Nicolás Benegas, de primera, marque el 1-0.

La respuesta del Tomba llegó rápido. Tres minutos más tarde, Santino Andino ejecutó un tiro libre desde la izquierda que cayó al área, se fue cerrando y terminó adentro para el 1-1. La acción pasó por el VAR y, tras la revisión, Tello convalidó el tanto, desatando el alivio de la gente de Godoy Cruz.

El empate le dio impulso a Godoy Cruz, que fue por más y casi lo consigue a los 34 minutos. Andino metió un centro desde la izquierda y Auzmendi ganó de cabeza en el área, pero el arquero de Riestra reaccionó a tiempo y desvió al córner.

En el arranque del segundo tiempo, a los 6 minutos, Santino Andino -el mejor de la cancha- sacó un fuerte derechazo desde afuera del área que pasó muy cerca del travesaño. A los 8, el Tomba volvió a generar peligro: Juan Escobar metió un centro preciso y Auzmendi conectó en el área, pero su remate se fue apenas al lado del palo izquierdo del arquero de Riestra.

Ábrego, Mendoza, Altamira, Andino y Ulariaga -los juveniles formados en la casa- tomaron protagonismo en la segunda mitad, empujados por el sentido de pertenencia. En su regreso tras varias semanas afuera por lesión, Ábrego contó con una ocasión clara: un tiro libre que se fue apenas desviado.

Riestra reaccionó después de un largo tramo sin generar peligro y tuvo una situación inmejorable a los 35 minutos. Una pérdida de Mateo Mendoza dejó a Herrera mano a mano, pero falló el pase final y desperdició la chance del segundo.

Instantes después, Andino pudo adelantar al Tomba, aunque no logró conectar bien cuando ingresaba solo al área visitante. A los 43, Manganelli salvó a Riestra sacando sobre la línea un cabezazo de Rasmussen.

En la última, Tomás Rossi ganó de arriba y estrelló su testazo en el travesaño. No hubo más. El pitazo de Tello selló el final y confirmó el descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional.

