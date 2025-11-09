¿Por qué Godoy Cruz podría descender aún ganando en la última fecha ante Riestra?

La derrota ante Atlético Tucumán complica al Tomba con el descenso. ¿Por qué hasta con un triunfo frente a Riestra podría perder la categoría?

Godoy Cruz perdió con Atlético Tucumán este domingo de visitante y quedó complicadísimo con el descenso. El empate de San Martín de San Juan ante Lanús, y el triunfo de Aldosivi frente a Banfield, lo dejaron en la cuerda floja.

Hoy, la tabla anual, la que le preocupa al Tomba, quedó de la siguiente manera:

Aldosivi - 30 puntos

San Martín de San Juan - 28 puntos

Godoy Cruz - 28 puntos Godoy Cruz deberá ganarle a Deportivo Riestra en la última fecha y esperar que Aldosivi no le gane a San Martín de San Juan. ¿Por qué? Porque de esa manera, los sanjuaninos se irían al descenso por los Promedios y Godoy Cruz por la tabla anual.

El panorama de cara a la última jornada es desolador para Godoy Cruz porque tiene que ganar si o si, algo que le ha costado durante todo el año. De hecho, aún no puede hacerlo en el Feliciano Gambarte.

Al mismo tiempo, deberá estar pendiente de lo que ocurra en Mar del Plata: