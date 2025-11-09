El Tomba, a todo o nada: Godoy Cruz visita esta noche a Atlético Tucumán

Godoy Cruz se juega la categoría en el partido de esta noche. A las 21.30 de este domingo el equipo que dirige el Turco Omar Asad visita a Atlético Tucumán con la obligación de sumar. El Tomba está muy complicado con el descenso a dos fechas del final de la fase resgular del Torneo Clausura y no tiene margen de error.

Al partido de esta noche, el Expreso llegará conociendo los resultados de San Martín de San Juan , que empató con Lanús y lo igualó en puntos en la tabla anual, Aldosivi de Mar del Plata , que visita a Banfield esta tarde desde las 19.20, y Sarmiento , que será local de Instituto de Córdoba también a las 19.20. Son, el Verdinegro, el Tiburón y el Verde, tres rivales directos en la pelea por el descenso.

Este sábado ganaron Talleres y Newell's , otros dos que luchan por permanecer en la categoría y sin dudas eso fue una mala noticia para el Tomba. La T y la Lepra rosarina vencieron a Platense y a Huracán, respectivamente.

En este momento -en el arranque de este domingo-, Aldosivi se está yendo al descenso por los Promedios y Godoy Cruz y San Martín de San Juan deberían jugar un desempate para ver quien desciende por tabla anual.

En este contexto, los de Asad tienen que sumar si no quieren llegar a la última fecha, ante Deportivo Riestra, con la soga al cuello.

Asad mete cambios en el Tomba

Con la mente puesta en volver a sumar de a tres después de mucho tiempo (7 partidos), el Tomba entrenó toda la semana bajo las órdenes de Omar Asad.

El Turco no quedó conforme con la igualdad 0 a 0 ante San Martín de San Juan y planea modificaciones para este encuentro.

Los defensores Lucas Arce y Juan Escobar volverán al equipo titular al igual que los mediocampistas Nicolás Fernández y Guillermo Pol Fernández. Estos cuatro podrían ser titulares en lugar de Agustín Valverde, Federico Rasmussen, Maximiliano González y Daniel Barrea.

De esta manera, el probable once para jugar en Tucumán esta noche es: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Segundo Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Guillermo Pol Fernández, Santino Andino; Agustín Auzmendi.

El encuentro de esta noche serña dirigido por Sebastián Zunino y televisado por ESPN Premiun.