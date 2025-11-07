¡El Turco patea el tablero! Los cambios en Godoy Cruz para jugar un encuentro decisivo en Tucumán

Con varias modificaciones en la formación titular, Godoy Cruz se prepara para una final anticipada ante Atlético Tucumán.

Godoy Cruz irá con cambios a jugar un partido trascendental en la lucha por la permanencia.

Con la mente puesta en volver a la victoria después de siete partidos y el objetivo de llegar a la última fecha del torneo Clausura afuera de la zona de descenso, Godoy Cruz se prepara para el compromiso que deberá sostener ante Atlético Tucumán, este domingo desde las 21.30 en el estadio Monumental José Fierro.

Actualmente, el Tomba llega a las dos últimas jornadas de la temporada con un compromiso importante con la permanencia, ya que se encuentra en el antepenúltimo lugar de la tabla anual de posiciones y con apenas un punto por encima de Aldosivi y San Martín de San Juan, los dos peores equipos de la temporada.

godoy cruz san martin san juan (7) El Tomba tendrá entre dos y tres cambios respecto al equipo que empató de local ante San Martín de San Juan. Alf Ponce Mercado / MDZ Luego de un Clausura en donde el cuadro mendocino apenas sumó 11 puntos y sólo pudo ganar un partido, ante Platense por 3 a 1 en la séptima fecha, el Bodeguero se encuentra en una situación complicada y está obligado a sumar en el norte del país para no llegar a la última fecha, contra Deportivo Riestra en Mendoza, en zona de descenso.

Omar Asad patea el tablero en Godoy Cruz Este viernes, el plantel que dirige Omar Asad practicó en el predio de alto rendimiento y el entrenador tiene casi definido el equipo titular que visitará al Decano, en una formación que seguramente sufrirá varias modificaciones.

Omar Asad Godoy Cruz El Turco Asad meterá cambios con el objetivo de volver a la victoria después de más de dos meses. Prensa Godoy Cruz Para el domingo se esperan los ingresos de los defensores Lucas Arce y Juan Escobar y de los mediocampistas Nicolás Fernández y Guillermo Pol Fernández, quienes podrían ingresar en lugar de Agustín Valverde, Federico Rasmussen, Maximiliano González y Daniel Barrea.