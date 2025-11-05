Godoy Cruz homenajea al preventor Santiago Velázquez con su nombre en un edificio municipal

El homenaje recuerda al agente municipal que perdió la vida en mayo, mientras cumplía su deber en un operativo vial en Godoy Cruz.

En una emotiva decisión, el Honorable Concejo Deliberante de Godoy Cruz aprobó la Ordenanza Nº 7491/2025, por la cual se nombra “Inspector Santiago Velázquez” al edificio de la Dirección General de Gestión de Tránsito y Convivencia Ciudadana.

El reconocimiento honra la memoria del agente municipal fallecido el 3 de mayo de este año, durante un operativo vial en el Acceso Sur, cuando fue atropellado por un conductor en estado de ebriedad mientras asistía a un accidente múltiple.

La ordenanza destaca que la vida y el trabajo de Santiago Velázquez representan “un ejemplo de compromiso, dedicación y entrega al servicio público”. El preventor perdió la vida en cumplimiento de su deber, al velar por la seguridad vial de los vecinos de Godoy Cruz, en un hecho que también se cobró la vida del oficial principal Leonardo Alarcón Quiroga de la Policía de Mendoza.

Ambos fueron víctimas de un siniestro provocado por un conductor alcoholizado, cuyo test de alcoholemia arrojó 2,68 gramos de alcohol en sangre, más de cinco veces el máximo permitido por la Ley de Tránsito.

Un recordatorio permanente por la seguridad vial El texto aprobado por el Concejo remarca que la designación busca mantener viva la memoria de Velázquez y generar conciencia colectiva sobre la importancia de la seguridad vial. "Nominar el edificio con su nombre será un símbolo permanente de los valores de seguridad, responsabilidad y servicio comunitario que él representó", señala el documento.