Godoy Cruz abre las inscripciones para una de las capacitaciones más demandadas: es gratis

La Municipalidad de Godoy Cruz continúa impulsando iniciativas de formación gratuita para la comunidad, con el propósito de fortalecer las habilidades más demandadas en el mercado laboral local. En esta oportunidad, se abrieron las inscripciones para un nuevo curso de Maquillaje y Cosmetología.

El mismo se dictará en el Centro Cultural Villa Martínez, ubicado en O’Higgins 1460, entre Sarratea y Pellegrini. Este espacio vuelve a ser sede de una propuesta que promueve la capacitación como herramienta de crecimiento.

El curso comenzará el martes 11 y será totalmente gratuito. Está destinado a:

Como requisito, quienes participen deberán acreditar domicilio en Godoy Cruz.

La propuesta no solo busca brindar conocimientos técnicos, sino también herramientas para el desarrollo personal y profesional. Los contenidos fueron diseñados para mejorar las competencias laborales en el sector de belleza, contribuyendo a elevar la calidad del servicio y potenciar la empleabilidad de los participantes.

En el módulo de Cosmetología, se abordarán temas como biotipos cutáneos, tratamientos faciales para distintos tipos de piel, procedimientos anti-age, peeling blanqueador y tratamientos anti-stress.

Mientras que en Maquillaje, se trabajará sobre rostro (baking, contouring, microblading), párpados (strobing, baking) y delineado de ojos.

Cronograma, certificación e inscripción

El curso se dictará dos veces por semana, los martes y viernes de 9 a 12, en el Centro Cultural Villa Martínez. Al finalizar la capacitación, las personas que completen el cursado recibirán una certificación oficial, que acredita la formación obtenida.

Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo a través del formulario disponible en el siguiente enlace.