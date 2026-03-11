El Vendimia Master de hockey sobre patines vuelve a Mendoza y recibe un reconocimiento especial

El hockey sobre patines tendrá nuevamente su fiesta en Mendoza con una nueva edición del El El El

El hockey sobre patines tendrá nuevamente su fiesta en Mendoza con una nueva edición del Torneo Internacional Vendimia Master.

La competencia, que alcanzará su 14ª edición , reunirá a cerca de 35 equipos y más de 300 jugadores , con representantes de distintas provincias argentinas y también de países como Chile, Estados Unidos, Colombia y México.

Detrás de la organización está la Agrupación Malbec, integrada por ex jugadores mendocinos que mantienen viva la pasión por este deporte, junto a la productora Logros Eventos. El evento cuenta con la coordinación general de Fabio Falco y Matías Almada , quienes llevan adelante este encuentro que mezcla competencia, camaradería y recuerdos de pista.

Falco explicó que el espíritu del torneo va más allá de lo deportivo: “La idea siempre fue generar un espacio para volver a jugar y compartir momentos con amigos del hockey”, comentó uno de los impulsores del certamen, que con el tiempo fue sumando figuras históricas del deporte.

En distintas ediciones participaron campeones del mundo y referentes del hockey argentino, entre ellos Mario Rubio, Mario Agüero, Carlos López y Pancho Velázquez, además de reconocidos jugadores mendocinos que dejaron su huella en la disciplina.

El Vendimia de hockey sobre patines: "Mario Aguero"

AFICHE VENDIMIA HOCKEY

El torneo se disputará en categorías +34, +40 y +50, ampliando el espacio para que ex jugadores que recientemente dejaron la competencia oficial también puedan volver a ponerse los patines.

Además de la actividad deportiva, el evento tendrá un componente simbólico: durante el certamen se presentará un vino homenaje al hockey sobre patines argentino, cuya etiqueta recuerda los títulos mundiales y la medalla olímpica obtenidos por el país en esta disciplina.

Las sedes elegidas para albergar los partidos serán los clubes IMPSA, Petroleros/YPF y Godoy Cruz, instituciones que cedieron sus instalaciones para recibir a los equipos y acompañar un evento que combina deporte, historia y espíritu vendimial.