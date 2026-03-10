Así anunció Abel Pintos la suspensión de la tercera noche de Vendimia y confirmó la nueva fecha del show

Tras las lluvias incesantes en el Frank Romero Day, el artista que esperaba encontrarse con el público mendocino, decidió anunciar mediante sus redes, la suspensión del mismo.

Sin dudas, los 90 años de Vendimia no quedarán en un simple recuerdo. Una fiesta que tuvo como principal característica un mal no recurrente en Mendoza: la lluvia. Tras la suspensión de la repetición del Acto Central y su reprogramación para el miércoles 11 de marzo, un nuevo anuncio sacudió la tercera noche tan esperada por muchos.

Y es que, alrededor de las 20 horas, el Anfiteatro Frank Romero Day fue testigo de una lluvia que terminó por no parar. En consecuencia, pasadas las 21:30 horas; Abel Pintos decidió comunicar lo que nadie quería escuchar. En vía Instagram, el artista confirmó la suspensión de la fecha.

El comunicado Embed - Abel Pintos "Bueno familia querida de Mendoza, el concierto de hoy por cuestiones de clima se cancela. Por fortuna tenemos la oportunidad de reprogramarlo para el domingo que viene. Así que, si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo", confirmando así que, la fecha definitiva para disfrutar de su visita será el 15 de marzo.

La confirmación oficial comunicado vendimia tercera noche La tercera noche sufrió cambios drásticos. Captura / IG @cultura.mendoza Esta noche era la tercera noche de Vendimia en el teatro griego Frank Romero Day organizada por una productora privada. Los artistas que brillarán en el suelo provincial son: Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva. Por medio de la página oficial de Cultura Mendoza, se terminó por confirmar la fecha reprogramada.