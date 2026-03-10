Tercera noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia reprogramada: el comunicado oficial

La producción tomó la decisión de reprogramar el espectáculo luego de las intensas lluvias en el Teatro Frank Romero Day.

La tercera noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia fue reprogramada tras las fuertes lluvias y desde la producción del evento confirmaron que se realizará el próximo domingo. Abel Pintos fue el primer artista que se expresó tras lo sucedido.

Minutos más tardes desde la producción compartieron el comunicado oficial: "Informamos que la Repetición de la Vendimia programada para el día de hoy queda cancelada. Será reprogramada para el día domingo".

El comunicado tras la reprogramación de la tercera noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia Comunicado "Desde la organización estamos trabajando para brindar información clara y precisa sobre los pasos a seguir, la cual será comunicada a la brevedad por nuestros canales oficiales", comentaron en otra parte del texto.