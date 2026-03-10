La hija de un famoso exfutbolista contrajo matrimonio y reveló un mal momento previo a la boda: "No quería"
Lo que debió ser una previa agradable, se transformó en una verdadera carrera contra el tiempo: el novio debió ser operado de urgencia a solo horas de la fiesta.
Paloma Goycochea y Felipe anunciaron su casamiento tras 12 años de amor y dos hijos en común. Pero, en las últimas horas, la hija del exfutbolista Sergio Goycochea fue tendencia en los diversos medios, portales y redes tras revelar la dramática y tensa trastienda que casi deja en suspenso la gran fiesta.
Quienes comparten la vida en pareja saben que los días previos a dar el "sí" son una verdadera montaña rusa de emociones y estrés, pero lo que atravesaron los mediáticos superó cualquier límite. Se trata de una urgencia médica de último momento que obligó al novio a pasar por el quirófano apenas un puñado de horas antes de ponerse el traje.
El dramático revés a horas del "sí"
La cronología del susto comenzó el jueves previo a la celebración organizada por Claudia Villafañe. Felipe empezó a manifestar un fuerte dolor de panza que Paloma, intentando mantener la calma, minimizó creyendo que algo le había caído mal.
Sin embargo, la historia dio un giro radical el viernes por la mañana cuando el novio acusó una puntada inédita. Aunque en un primer momento ella lo adjudicó a los lógicos nervios nupciales, decidieron salir corriendo a la guardia clínica.
El diagnóstico a las 10 de la mañana fue letal para la agenda: apendicitis aguda y operación de urgencia. Lejos de bajar los brazos o cancelar el evento, que ya contaba con muchísimos amigos que habían viajado desde el exterior exclusivamente para acompañarlos, la pareja decidió ir para adelante. A las 17 horas entró al quirófano y recién a las 19 volvió a abrir los ojos, con un resultado afortunadamente exitoso.
La continuidad posterior al suceso
Tras pasar la noche entera durmiendo en la clínica, el sábado a la mañana recibieron el alta médica. Fue en ese momento cuando aplicaron una táctica infalible: "fingimos demencia", según relató la propia Paloma, y retomaron los preparativos como si nada hubiese pasado. Cada uno se fue a alistar con su respectivo grupo de amistades para el gran momento.
Contra toda indicación médica, pero con "muchísimo huevo", Felipe lo dio todo y bailó hasta las 4 de la mañana. Obviamente, tuvo que tachar el alcohol de su lista, pero la alegría de celebrar la consolidación de su familia junto a Clara y Valentino dejó en claro que, después de la tormenta, ahí está la verdadera felicidad.