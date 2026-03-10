La hija de un famoso exfutbolista contrajo matrimonio y reveló un mal momento previo a la boda: "No quería"

Lo que debió ser una previa agradable, se transformó en una verdadera carrera contra el tiempo: el novio debió ser operado de urgencia a solo horas de la fiesta.

Paloma Goycochea y Felipe anunciaron su casamiento tras 12 años de amor y dos hijos en común. Pero, en las últimas horas, la hija del exfutbolista Sergio Goycochea fue tendencia en los diversos medios, portales y redes tras revelar la dramática y tensa trastienda que casi deja en suspenso la gran fiesta.

Quienes comparten la vida en pareja saben que los días previos a dar el "sí" son una verdadera montaña rusa de emociones y estrés, pero lo que atravesaron los mediáticos superó cualquier límite. Se trata de una urgencia médica de último momento que obligó al novio a pasar por el quirófano apenas un puñado de horas antes de ponerse el traje.

El dramático revés a horas del "sí" paloma 1 Las historias de la mujer en redes. IG @paligoycochea La cronología del susto comenzó el jueves previo a la celebración organizada por Claudia Villafañe. Felipe empezó a manifestar un fuerte dolor de panza que Paloma, intentando mantener la calma, minimizó creyendo que algo le había caído mal.

paloma 2 Paloma Goycochea en redes. IG @paligoycochea Sin embargo, la historia dio un giro radical el viernes por la mañana cuando el novio acusó una puntada inédita. Aunque en un primer momento ella lo adjudicó a los lógicos nervios nupciales, decidieron salir corriendo a la guardia clínica.

paloma 4 Su esposo posterior a la operación. IG @paligoycochea El diagnóstico a las 10 de la mañana fue letal para la agenda: apendicitis aguda y operación de urgencia. Lejos de bajar los brazos o cancelar el evento, que ya contaba con muchísimos amigos que habían viajado desde el exterior exclusivamente para acompañarlos, la pareja decidió ir para adelante. A las 17 horas entró al quirófano y recién a las 19 volvió a abrir los ojos, con un resultado afortunadamente exitoso.