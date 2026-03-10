La nueva aventura de Alejandrina Funes tras dejar su reinado: "Mi lugar favorito"

Alejandrina Funes sorprendió al compartir el desafío que comenzó tras dejar su lugar como Reina Nacional de la Vendimia.

El Acto Central que se celebró el pasado 8 de marzo en el Teatro Frank Romero Day marcó el final del mandato de Alejandrina Funes como Reina Nacional de la Vendimia. Quien asumió el reinado fue Azul Antolínez, representante de San Rafael.

Miles de mendocinos y turistas vivieron la función del espectáculo central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, tras su reprogramación por lluvias. Dirigida por Pablo Mariano Perri, esta edición celebró el 90° aniversario de la fiesta mayor de Mendoza con un despliegue artístico que combinó música, teatro y danza.

La nueva aventura de Alejandrina Funes a días de dejar su reinado Captura de pantalla 2026-03-10 151645 Alejandrina Funes comenzó una nueva etapa tras dejar su reinado. Foto: Instagram / @alejandrinafunes_ "La oficina de hoy en mi lugar favorito", escribió junto a un micrófono y el majestuoso Frank Romero Day. Alejandrina realiza contenido en redes sociales para una conocida productora y sorprendió a sus seguidores.